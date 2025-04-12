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大甲媽遶境沿途免費點心攤 外國人直呼太驚奇

中央社／ 台中12日電

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動踏上回鑾路程，信眾簇擁媽祖鑾轎，許多民眾排隊鑽轎腳。來自緬甸的易之龍看到遶境沿途都是信眾提供的免費食物，他直呼「真是太驚奇」。

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動踏上回鑾路程，鑾轎今天上午進入台中地區，適逢假日許多民眾伴隨媽祖鑾轎前行，沙鹿、清水的點心攤一路排開，烤飯糰、甜不辣、西瓜等，應有盡有。

Inside Taiwan曬台灣文學協會今天邀請40名在台就學、工作的外國人體驗廟會文化。理事長葉婷阡告訴中央社記者，來自美國、緬甸、德國等10個國家，一共40名外國人參與包潤餅活動，特地跟鄰居借了廚房，方便備料。透過活動讓年輕人了解在地文化，也將傳統文化推廣給外國人，上週是清明節，因此邀集大家一起包潤餅。

來自美國的陳惠玲來台9個月，目前擔任英文教師。她說，曾參加韓國中秋節體驗做年糕，也到過法國感受耶誕節氛圍。此次參加大甲媽祖遶境進香活動，對於台灣人開放民眾到家中一起做潤餅，感覺很新奇，她很喜歡「聚在一起的感覺」。

易之龍自緬甸來台3個月，目前在勤益科技大學就讀資訊管理學系，他雖信仰佛祖，但因想認識媽祖文化，特來參加活動。他看到廟會陣頭所穿著的服飾，相當漂亮，沿途民眾設置點心攤，提供免費食物，讓他直呼「真是太神奇了」。

緬甸在3月28日發生規模7.7地震，易之龍說，在故鄉的家人都平安，他除為家人祈禱也參加友人募款活動，捐款希望幫助家鄉賑災。

大甲媽祖鑾轎傍晚進入沙鹿區，信眾簇擁媽祖鑾轎，來自台南的80歲阿嬤，因病長年以輪椅代步，家人陪同來拜媽祖，因輪椅高度怕碰到鑾轎底部，在清水警方協助下，成功完成鑽轎腳。清水警分局為避免各陣頭發生推擠衝突，衍生鬥毆事件，部署警力維護鑾轎安全。

大甲媽祖鑾轎晚間也會停駕台中市議長張清照清水服務處，今晚駐駕清水朝興宮，明天上午就會回鑾大甲市區遶境，晚間抵達鎮瀾宮完成安座，為今年遶境進香劃下句點。

大甲媽祖 緬甸 遶境

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