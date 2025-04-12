大甲媽鑾轎海線速度減慢了3小時 沿途點心站是香客最愛

大甲媽遶境回鑾倒數第二天，由於大肚龍井沿路吸引眾多民眾爭相躦轎底，鑾轎前進速度減慢，沿途熱情的信眾使得整個護轎、接轎過程平和，今天下午5時還未進入沙鹿清水地界，由分局長蔡慶星率員警在向上路與沙田路口，等候護轎進入清水分局轄區，隊伍前後已拉開至少10公里的距離，但最熱鬧的點心店，成為大家最愛光顧停留的去處。

台中海線今天天氣炎熱，原本有可能會降雨，但一整天下來未見到雨絲，不少隨香步行的信徒，從上午就已經提前走到清水中山路，大家一同享受沿途各地點心站的美食，大家表示「感謝大甲媽賜福，真的好好吃！」隨著大甲媽鑾轎今天下午5時，鑾轎才逐漸靠近進入清水分局轄區，整個隨香的隊伍前後已拉開至少10公里的距離。

警方一路護駕100公尺後，將鑾轎交給地方宮廟接轎，在旁祈福，清水警方表示，今年可能是天氣轉晴，眾多信徒都把握機會「躦轎腳」，使得鑾轎從進入大肚就慢了半小時以上，之後沿途到龍井的台1線路上，熱情的信徒讓鑾轎不得不略為減速前進。

台商鐘先生指出，平時都在上海工作，但每年此時都會特地回到台灣，跟隨大甲媽走全程，一走20年，年年都感應到媽祖的保佑，笑說只要身體許事，將持續跟隨大甲媽走到不能走；更有來自宜蘭五結的18人鑼鼓隊，早早就來到海線路旁，吹奏樂曲等待鑾轎的經過。