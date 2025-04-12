大甲媽回鑾！台中警民協力舉高鑾轎 助輪椅嬤躦轎底

大甲媽遶境回鑾，今天清晨3時46分進入台中市，吸引民眾爭相躦轎底，其中，一名坐輪椅的老婦人想躦轎腳，無奈行動不便，無法跪趴，警民見狀合力舉高鑾轎，助婦人完成心願，讓她感謝不已，另有台法夫妻檔帶女兒在警方引導下，體驗台灣信仰文化。

大甲媽鑾轎今天進台中市後，一路北上，遶經烏日、大肚、龍井、清水，預計今晚駐駕清水朝興宮、明晚回鑾大甲鎮瀾宮安座。

大甲媽回鑾，今天清晨3時46分通過大度橋進入台中市，由烏日警分局長劉雲鵬率員接駕，並以優勢警力護轎。已有不少台中鄉親在大度橋上守候多時，爭相躦轎底。

今年媽祖鑾轎一路急行軍，僅在王田天和宮短暫休息，一路往北到大肚，上午8時11分抵大肚福興宮，現場已擠滿大批守候的鄉親，9時55分到大肚區公所前方接駕點，更是萬頭攢動，擠得水洩不通。

1名坐著輪椅的婦人在看護陪同下到場，也想躦轎底，但因她體弱，無法像一般民眾跪趴在地躦轎底，台中市警局烏日分局保安民防組長呂佳修與大甲鎮瀾宮工作人員見狀，協助她排進隊伍內，待神轎接近時，眾人合力舉高鑾轎，讓她順利完成鑽轎腳的心願。輪椅婦面露喜悅，頻頻感謝在場人員協助。