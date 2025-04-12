台16線新集集隧道滲水嚴重 即日起至7月5日施工整修

台16線新集集隧道是通往水里、信義鄉等地重要通道，但隧道老化滲水嚴重，甚至影響機車行駛安全，公路局即日起至7月5日整修，將封閉一半隧道，採「半半施工」維持通行，因為通行砂石車多，提醒車輛經過減速並注意安全。

新集集隧道可通往集集鎮、綠色隧道，也是到日月潭、玉山國家公園必經之地，附近又有集集攔河堰、砂石疏濬便道的出入口，不僅車流大，砂石車往來頻繁。

新集集隧道使用多年老化，隧道壁面滲水嚴重，內壁結構也疑似出現擠壓變形、龜裂，對往來行車安全構成潛在威脅，曾有機車騎士為閃避從隧道滲水不慎滑倒，居民多年來也要求改善隧道滲水等問題，確保通行安全。

公路局南投工務段表示，新集集隧道滲水問題曾增設導水槽改善，但這兩年颱風多，巡查後發現隧道內部又增加數處滲漏水，且外側人行道地面破損，為了改善隧道通行安全，從4月7日起至7月5日間進行隧道整修。

為了減輕通行影響，施工期間將採「半半施工」，一半車道封閉、一半車道維持通行，中間設置紐澤西護欄區隔。因為台16線砂石車多，也請車輛經過工區減速，並依照指示行駛。因為施工期間還有端午連假，公路局將會評估交通流量，滾動檢討是否照常施工。