同安寮十二庄恭請鹿港天后宮媽祖 展開2天1夜遶境賜福

有194年歷史的彰化縣「同安寮十二庄迎媽祖」活動，今天清晨動員各角頭、宮廟上千信眾、陣頭，浩浩蕩蕩到鹿港天后宮，由彰化縣長王惠美等人恭迎進香媽回十二庄，展開兩天一夜的遶境祈求賜福活動，各庄角頭廟神駕相迎、宴媽祖，場面熱烈。

縣長王惠美今天清晨偕同同安寮十二庄大總理陳有明、慈安宮主委黃萬興以及同安寮各庄頭代表與各級民代，前往鹿港天后宮、新祖宮，共同上香秉告，恭迎天上聖母聖駕共同上香秉告媽祖，迎請進香媽上神轎，再由王惠美點燃起馬炮後，由宮廟陣頭引領，回十二庄遶境各庄頭祈求賜福。

沿途各庄角頭廟神駕相迎、宴媽祖，晚間當晚駐駕在福興鄉大公館社尾庄慈安宮，並舉行團拜儀式，翌日遶境隊伍將返回鹿港天后宮，恭送進香媽回鑾，最後護送同安寮十二庄各宮廟神尊鑾轎回駕及陣頭返廟，完成活動。

王惠美表示，「同安寮十二庄請媽祖」在2014年登錄為彰化縣民俗無形文化資產，傳承至今近200年歷史，此民俗活動始於清道光11年(1831年)，相傳同安寮十二庄因長期乾旱，農作歉收，族長陳慶安便帶領鄉親前往鹿港天后宮恭請媽祖神像駐駕設壇祈雨，然而奇蹟般地隔日就迎來大雨，自此，為感念媽祖庇佑，十二庄鄉親世代傳承這份虔誠與感恩，每年回到鹿港迎請媽祖，祈求來年平安順遂、五穀豐收。

王惠美說，尤其這陣子的美國關稅問題，讓在地中小企業受到影響，相信「心誠則靈」，希望在媽祖的庇佑下，產業都能平安度過這次的難關。

文化局表示，「同安寮十二庄請媽祖」遶境祈福活動由15間庄頭庄廟輪流擔任「行台大公館」，遶境範圍橫跨福興鄉與埔鹽鄉，今年遶境活動特別安排十二庄自組陣頭，結合民俗藝陣、布袋戲、歌仔戲等傳統表演，並舉行盛大的團拜儀式，讓參與民眾能夠近距離感受媽祖信仰文化的獨特魅力。