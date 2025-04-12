大甲媽回鑾 凌晨3時46分進台中 民眾喜迎媽祖爭相躦轎底

大甲媽回鑾，今天凌晨3時46分通過大度橋進入台中市，由烏日警分局長劉雲鵬率員接駕，並以優勢警力護轎。大甲媽鑾轎一路急行軍，擋不住民眾熱情「迎媽祖」，從大度橋上就一路爭相躦轎底，熱鬧非凡。

大甲媽鑾轎今天進台中市後，一路北上，遶經烏日、大肚、龍井、清水，預計今晚駐駕清水朝興宮、明晚回鑾大甲鎮瀾宮安座。

台中市警局烏日警分局說，大甲媽鑾轎今行經沙田路一段至沙田路六段，交通管制至晚間6時；為防止搶轎等暴力衝突，警方動員360人護轎、維安和交通管制，大甲媽回鑾共23處接駕點，已約束陣頭等接駕團體勿聚眾滋事，否則將依法究辦。

今年大甲媽鑾轎在今天凌晨3時46分通過大度橋進入台中，較去年早12分鐘，已有不少台中鄉親在大度橋上守候多時，今年媽祖鑾轎一路急行軍，僅在王田天和宮短暫休息，至各接駕點停留時間不長，沿途信徒太熱情，都爭相躦轎底。