影／大甲媽祖回鑾急行軍 開放躦轎腳讓信眾好開心

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香回鑾，昨晚11時45分左右，停駕彰化市天后宮，比預定時間晚了2個多小時，在停駐10分鐘後，隨即由彰化縣長王惠美獻花後起駕，並由王惠美掌轎前進，沿著永樂街遶境市區後，回返台中。

大甲鎮瀾宮媽祖昨天傍晚從大村鄉進入花壇鄉，沿著彰員路往彰化市前進，信眾如潮湧來躦轎下，加上停駐沿途神壇，行程延遲甚多，約晚間八時才進入彰化市大埔路，整條大埔路湧現人潮，約10時才通過大埔路，為歷來罕見，再沿著市區遶境，直到11時45分才抵永樂街天后宮停駕。

彰化縣長王惠美到場送駕，王惠美除感謝員警辛苦外，也感謝大甲鎮瀾宮媽祖來到彰化賜福鄉親，相信在媽祖的庇佑下，今年大家都會平安順遂、心想事成，度過此次難關。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，感謝王惠美縣長、各位民意代表及警察同仁的支持與協助，並祝福彰化縣鴻圖大展，所有鄉親都能身體健康、事業蒸蒸日上，賺大錢。

由於大甲媽回鑾時，沿途接轎的宮廟及角頭甚多，過去常發生接轎衝突，因此，警方除在永樂街兩側設680面交通改道牌淨空外，也動用367名警力護轎，尤其由縣警局訓練科長林世明帶領的42名機動應變隊，更具威嚇效果，因此，轎行速度比往年迅速。

從天后宮回鑾沿途，由於已是午夜，依規定不得施放鞭炮及煙火，在警方及消防人員的宣導及強力執法下，幾乎沒有鞭炮及煙火聲，並由拉炮取代，既安靜又安全。

今年回鑾還有一項特色，過去為了趕路及安全顧慮，深夜回鑾幾乎甚少開放躦轎腳，但今年因信眾踴躍，執事人員人員也特別通融，讓信眾們都十分開心。