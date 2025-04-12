大甲媽回鑾路過彰化市 信徒敬獻金牌15萬捐款10萬元做公益

大甲媽遶境進香回鑾昨晚抵達彰化市，依慣例在永樂商圈天后宮駐蹕，縣長王惠美前往接駕，感謝大甲媽到彰化賜福，現在全民面臨很多不確定性，有媽祖庇佑一定順利圓滿。大甲媽在市區遶境時，收到信徒敬獻金牌合計15面及10萬元。

大甲媽鑾轎所到之處受信眾歡迎，許多公司行號舉辦活動挽留大甲媽腳步，沿路信徒匍匐躦轎腳，昨晚8點半才進入彰化市，又比預定時間慢約4小時。彰化警方動員優勢警力一路護駕，晚上11點多抵達彰化市天后宮，王惠美、前縣議長白鴻森等人前往迎接。

王惠美發表簡短歡迎詞，表示大甲媽遶境進香回鑾九天八夜行程很辛苦，她感謝媽祖來彰化賜福給鄉親，在神明加持下，今年一定旺、旺、旺，現在全民面臨很多不確定性，相信有媽祖庇護一定順利平安圓滿，而這幾天下來，來自各地的香客一定也感受彰化的好。

顏清標感謝海內外、全台的香客跟隨大甲媽腳步遶境進香，彰化縣各級民代、地方士紳的熱情大甲媽都感受到，他祝福大家鴻圖大展，平安健康。

大甲媽遶境進香回鑾隊伍離開天后宮，繼續北返，到彰化市俗稱「觀音亭」開化寺的民族路口，陳姓信徒等人先後獻上金牌合計5面，也有信徒捐款10萬給大甲鎮瀾宮社會福利基金會作為照顧弱勢孩子。