台中斥資26億 設智慧停車系統

台中市汽車登記數量超過119萬輛居全國第一，停車格僅18萬餘格，市府6年來新增10萬餘格車位，接著將投入26億元建置智慧停車系統，讓民眾透過App更快找到車位，市議員支持智慧停車，但要求加強檢核及資安保護。

台中市交通局長葉昭甫說，為了解決市民停車問題，市府雙軌並進，第一是提升供給，2018年至今已新增約10萬格汽機車位，持續規畫擴充；第二是推動智慧停車，讓民眾掌握空餘的停車格，減少尋位時間。

交通局指出，市府從2024到2030年間投入26億元，建置至少2萬1千格地磁車格與6千格影像辨識系統車格，民眾可從「台中交通網」App查詢停車格資訊，找車位時間可縮短5到8分鐘，降低人工收費成本並增加收費穩定性。

國民黨議員楊大鋐認為，地磁偵測有誤判問題，應增加自動檢核誤判機制，並結合台中通等App提醒繳費。

民進黨議員林祈烽表示，市民的停車紀錄、行車軌跡上傳到廠商平台，可能涉及到個資，建議提出資安白皮書。

國民黨議員李中與民進黨議員李天生則說，地磁車格只是從人工到智慧收費的過渡階段，仍需要人力巡視開單，呼籲交通局修正為全部使用AVI影像辨識設備。

葉昭甫表示，市府已加強宣導台中交通網App的使用，增加與其他App連動；資安部分，委外廠商只會看到編碼，無法知道車主資料，會討論研議其他強化方式。6千格影像辨識車格是最低目標，會盡量增加數量。