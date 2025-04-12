拒蓋生命園區 霧峰百人環局抗議

台中市霧峰區逾百名居民反對「峰谷生命園區」開發案，昨天赴環保局陳情抗議，請評委駁回開發案；環保局說，將秉持依法審查，邀專家學者嚴格把關，確保開發案符合永續環保要求。

台中市環保局昨天召開「峰谷生命園區開發申請案」環境影響說明書專案小組第2次初審會議，反霧峰殯葬區峰谷自救會長、峰谷里長黃錦昌，以及坑口自救會長陳志全率逾百名里民，偕同環保團體、時代力量台中黨部等，到環保局抗議，堅決反對設立生命園區，並提交峰谷、坑口2里共900分反對開發連署書。

隨後一行人參加初審會議，並由10名代表發言，請環評委員駁回生命園區開發案，以維護當地的生態環境、石虎棲地、水源和交通。

黃錦昌說，生命園區開發案聯外道路寬依規定要超過6公尺，但峰谷路有9處路寬僅2至3公尺，難以應付生命園區頻繁進出車輛，「當地水果要怎麼運出去？」影響居民生計，請評委駁回開發案。

環保局說明，環評審查有法定程序，環評委員昨天舉辦第2次專案小組初審會議，開發單位須依環評小組審查意見逐項回應，包括「開發之必要性」、「對生態及地質環境之影響」、「聯外道路對鄰近交通之衝擊」等重要環境議題，市府會嚴格把關。

監督施政聯盟執行長許心欣質疑，業者以29公頃的面積申請，規避中央環評闖關，且當地為石虎棲地，生命園區的開發，恐破壞生態環境、干擾石虎棲息。

時代力量台中黨部執行長鄒明諺認為，台中市納骨塔充足，推估可用46年，峰谷生命園區沒有開發必要。