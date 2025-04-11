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東豐快鯉魚脊背橋梁安全檢測 中市府把關新舊橋結構安全無虞

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市東豐快速道路鯉魚脊背橋斷橋處，即將於4月底與新橋接合延續，市府專案工程查核小組進行逐項檢核。圖／中市建設局提供
台中市東豐快速道路鯉魚脊背橋斷橋處，即將於4月底與新橋接合延續，市府專案工程查核小組進行逐項檢核。圖／中市建設局提供

未完建的「東勢豐原生活圈快速道路-鯉魚脊背橋」，矗立於大甲溪上長達7年，形成地方深刻的記憶，如今將與新橋銜接，象徵斷橋畫面即將走入歷史；台中市建設局為確保舊橋結構穩定安全，市府同步成立查核小組，啟動多重品質把關機制，檢測結果均安全無虞。

建設局長陳大田表示，「東勢—豐原生活圈快速道路」中的鯉魚脊背橋，橫跨大甲溪連接石岡與東勢區，自2018年完工以來，斷橋景象早已深植地方記憶，為因應大甲溪河道變遷、河床沖淤及深槽沖刷潛勢，可能對舊橋主塔墩基造成影響，施工團隊近來在工程過程中，除持續進行安全監測，更導入橋梁檢測作業，全面檢視結構安全，層層把關，進行逐項檢核。

陳大田並說，東豐快速道路工程第三標工程銜接已完成的第四標鯉魚脊背橋段，面臨湍急溪流與防汛期間破堤挑戰，施工團隊克服重重困難，不僅將橋墩基礎深入堅實岩層，更運用懸臂工作車高空推進橋面板，全力衝刺施工進度，目前第三標銜接第四標接合點的橋墩基礎與橋面板皆已完成，預計於今年4月底完成延續，斷橋畫面將成為歷史。

中市建設局表示，「東勢—豐原生活圈快速道路」全長9.6公里，總經費達193.7億元，預計將於2026年率先完成石岡至東勢路段工程並開放通車，並以2029年全線通車為目標持續推進；未來全線完工後，將形塑完善的快速道路網絡，全面打通山城交通任督二脈，完善區域交通布局。

台中市東豐快速道路鯉魚脊背橋斷橋處，即將於4月底與新橋接合延續，2026年完成石岡至東勢路段並開放通車。圖／中市建設局提供
台中市東豐快速道路鯉魚脊背橋斷橋處，即將於4月底與新橋接合延續，2026年完成石岡至東勢路段並開放通車。圖／中市建設局提供

團隊 斷橋 豐原

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