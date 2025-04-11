LCIF對等捐助8萬2千美金 彰化喜樂烘焙設備冷藏貨車獲更新

彰化縣喜樂保育院烘焙坊冷藏運輸等設備老舊，自助人助，由瑪喜樂基金會籌募約269萬元，獲國際獅子會國際總會國際基金會LCIF對等捐助8萬2千美金，購買冷藏貨車、更新烘焙坊的空調、烤箱等設備，今舉行捐贈典禮，喜氣洋洋。

捐贈典禮在喜樂保育院萬合院區進行，國際獅子會300D 2區總監張振錫、LCIF信託理事江達隆博士、國際理事張瑞泰、總監議會議長許素絹、許雪珠、李春季、張文彥等近50人出席，縣政府勞工處處長何俊昇、社會處副處長涂敏群見證捐贈過程。啟動冷藏貨車、啟用烘焙坊新設備和職訓教室時，國際獅子會300D 2區全體會長和會員齊喊「群獅送愛，遠離貧窮飢餓，福助瑪喜樂」，場面溫馨。

瑪喜樂基金會董事長莊孝盛說，國際獅子會捐贈就像一粒麥子落到土裡，烘焙坊設備、冷藏貨車全面更新，為身障者培力建立就業自信，從工作得到尊嚴，如同麥子將發芽茁壯結成纍纍麥穗。

張振錫表示，國際基金LCIF將各地會員捐款都用在人道主義撥款和活動計畫，國際獅子會300D 2區會員也透過捐款一起種福田，這次申請獲LCIF撥款8萬2千美元，除了展現獅子會團隊強大凝聚力與社會責任感，也幫助瑪喜樂社福基金會提升職業訓練設備與產業發展，能協助更多身心障礙者實現夢想，擁有更美好的未來。