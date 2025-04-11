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大甲媽回鑾路過彰化 顏清標：信眾熱情讓氣溫降2度不覺得熱

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市僑信國小學童匍伏，讓大甲媽鑾轎從身上經過。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市僑信國小學童匍伏，讓大甲媽鑾轎從身上經過。記者簡慧珍／攝影

大甲媽遶境進香祈福回鑾，今清晨從彰化縣北斗奠安宮出發，在上萬名信眾簇擁下徐行，途經田尾鄉繞進鄉內社區，到達員林市停轎宏仁醫院約20分鐘，離開員林市區前進入僑信國小，學童匍匐讓鑾轎經過，上了一堂印象深刻的宗教課。

大甲媽鑾駕昨進入彰化縣，警方動員優勢警力維持秩序，一路平順駐駕北斗奠安宮過夜，今清晨繼續北返，路過田尾鄉進社區遶境，鄉民鳴炮熱烈歡迎。鑾轎從台一線途經永靖鄉，成美文化園備妥茶水迎接信眾。

上午約9點大甲媽鑾轎到達員林市宏仁醫院，宏仁醫院董事長陳鴻銘率醫護接駕，醫護拉炮彩帶取代鞭炮，符合環保減碳。宏仁醫療體系的宏仁和長春、東華兩醫院的院長、副院長扛鑾轎為病人祈福，許姓患者中風住院療養，得知大甲媽將停轎醫院騎樓，一早就要求看護要帶他下樓，坐輪椅排隊躦轎腳，停駕的鑾轎撐高讓他通過祈福，現場響起掌聲。

大甲鎮瀾宮醫療團在宏仁醫院設彰化會館，與院方醫護合作，設置醫療站、點心站，今協助香客處理腳上水泡、腿痠、足底筋膜炎、中暑等問題；有一名化療患者想陪大甲媽走一段，卻被機車撞傷，後腦紅腫，到救護站檢查包紮休息。

員林市僑信國小迎接大甲媽，小朋友在操場列長縱隊匍匐，不時好奇抬頭看神轎來了沒有，鎮瀾宮工作人員和老師再三指揮「趴下去」，讓神轎從上面緩緩經過。

大甲鎮鎮瀾宮董事長顏清標說，天氣熱要多補充水分，沿途有食物、運動飲料和水果，但是信眾熱情讓氣溫下降兩度，令人不覺得熱；僑信國小開門歡迎，大甲媽就進來繞一繞，希望小朋友增長智慧、用功讀書、平安健康，既然今年來了，以後都會來。

員林 大甲媽

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