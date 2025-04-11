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反對蓋生命園區 台中霧峰逾百名居民赴環保局陳情抗議

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市霧峰區逾百名居民今反對「峰谷生命園區」開發案，赴環保局陳情抗議。圖／時代力量台中黨部提供
台中市霧峰區逾百名居民今反對「峰谷生命園區」開發案，赴環保局陳情抗議。圖／時代力量台中黨部提供

台中市霧峰區逾百名居民今反對當地「峰谷生命園區」開發案，與環團、時力等赴環保局遞交900份反對連署書陳情抗議，請評委駁回開發案；環保局說，將秉持依法審查、公開透明原則，邀專家學者嚴格把關，確保符合永續環保的要求。

霧峰區反霧峰殯葬區峰谷自救會長、峰谷里長黃錦昌，以及反霧峰殯葬區坑口自救會長陳志全在今天下午2時，率逾百名里民，偕同環保團體、時代力量台中黨部等，到環保局前抗議，表達當地堅決反對設立生命園區的態度，並提交峰谷里、坑口里等2里共900份反對開發的連署書。

隨後一行人全程參與在環保局召開的「台中市霧峰區峰谷生命園區開發申請案」環境影響說明書專案小組第2次初審會議，並由10位代表在會上發言，請環評委員駁回生命園區開發案，以維護當地的生態環境、石虎棲地、水源和當地交通。

黃錦昌表示，生命園區開發案聯外道的路寬依規定要超過6米，但當地聯外道峰谷路有9處路寬僅2至3米，難以應付生命園區頻繁進出的車輛，造成地方困擾，「當地水果要怎麼運出去？」嚴重影響當地生計，請評委駁回開發案

環團監督施政聯盟執行長許心欣質疑，業者以29公頃的面積申請，規避中央環評闖關，且此區為石虎棲地，此生命園區的開發，恐破壞當地生態環境、石虎棲地。

時代力量台中黨部執行長鄒明諺認為，台中市納骨塔充足，推估可用46年，此生命園區沒有開發的必要。

台中市霧峰區逾百名居民今反對「峰谷生命園區」開發案，赴環保局陳情抗議。圖／時代力量台中黨部提供
台中市霧峰區逾百名居民今反對「峰谷生命園區」開發案，赴環保局陳情抗議。圖／時代力量台中黨部提供
台中市霧峰區逾百名居民今反對「峰谷生命園區」開發案，赴環保局陳情抗議。圖／時代力量台中黨部提供
台中市霧峰區逾百名居民今反對「峰谷生命園區」開發案，赴環保局陳情抗議。圖／時代力量台中黨部提供
台中市霧峰區逾百名居民今反對「峰谷生命園區」開發案，赴環保局陳情抗議。圖／時代力量台中黨部提供
台中市霧峰區逾百名居民今反對「峰谷生命園區」開發案，赴環保局陳情抗議。圖／時代力量台中黨部提供
台中市霧峰區逾百名居民今反對「峰谷生命園區」開發案，赴環保局陳情抗議。圖／時代力量台中黨部提供
台中市霧峰區逾百名居民今反對「峰谷生命園區」開發案，赴環保局陳情抗議。圖／時代力量台中黨部提供

時代力量 環保局

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