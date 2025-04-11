議員批中火增氣未減少汙染 市長盧秀燕籲中央遵守承諾

台中火力發電廠今明2年將增加2部燃氣機組，陸續拆除或停用燃煤機組。議員批評，從數據來看燃氣機組增加更多碳排，中央政府只談比例不談總數，不在乎海線居民健康。市長盧秀燕表示，要求中央務必旅行拆除燃煤機組的承諾，也希望新的燃氣機組上線前持續減煤。

台中市政府今天赴議會專案報告中火減煤進度。報告指出，目前中火有10部燃煤機組，總裝置容量550萬千瓦，年碳排放量2572萬噸；預計2025、2026年2部燃氣機組上線，各提供260萬千瓦裝置容量，取代2部燃煤機組，不過碳排放量上升到3196萬噸，要到2035年6部燃氣機組上線，碳排才會降到2348萬噸。

無黨籍市議員陳廷秀表示，台中市民長期忍受中火造成的空汙問題，還得面對電價可能上漲的壓力；中火興建燃氣機組，仍保留燃煤機組，空汙問題還是沒有解決。中央推動2025非核家園，再生能源卻難以補上缺口，台中市首當其衝的受害者，市府應積極捍衛市民權益。

無黨籍市議員林昊佑指出，中央目前凍漲電價，其實只是「懸在頭上的一把刀」，隨時都會砍下來。中火增加燃氣機組，卻也增加碳排，政府還敢說2050淨零碳排，只談比例不談總量，也沒有具體承諾；市府應堅定表態，要求中央具體承諾減碳、減煤與減汙的數據。