美國關稅衝擊 南投縣長許淑華籲中央不能犧牲農民權益

南投縣長許淑華今天與縣農會、13鄉鎮市農會座談，應對美國對等關稅，縣府評估南投稻米、茶葉等農產品外銷受衝擊，許淑華呼籲中央，如擴大對美採購，不能犧牲台灣農業和農民權益。

美國對等關稅政策，全球產業動盪，南投縣府與企業及產業界座談，彙整意見提供中央紓困、補貼或減免參考，今天與縣農會、13鄉鎮市農會及中華民國農會座談，聽取農民心聲。

中華民國農會總幹事張永成說，美國關稅影響整體台灣經濟，台灣糧食自給率不過才31%，大部分糧食依賴進口，美國是糧食輸出國，期待台灣農業經得起關稅衝擊。

縣農會總幹事曾明瑞表示，台灣農產外銷美國如果課徵10%以上關稅，將造成農產品衝擊，不利於台灣小農經濟的維持，盼中央和美國進行談判時應注意。

農業處副處長曾銀位指出，南投農產品銷美主要有茶、米、香菇、蝴蝶蘭、養蜂業產品等，面對關稅影響，建議提高紓困金，輔導農民團體及農企提升競爭力、提高產品價值、加強行銷，協助老農離農及青農返鄉，也是因應對策之一。

許淑華說，農民可能還感受不到美國對等關稅對農業的衝擊，但賴總統宣布將加大對美採購及進口，縣府評估，遭到衝擊農產品主要有稻米、茶葉、香菇、梅子、花卉、蜂蜜等等，涵蓋面很廣。