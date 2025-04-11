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台中停車位難找 市府投入26億元建置智慧停車系統

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市2024年到2030年間將建置至少2萬1000格地磁車格與6000格影像辨識車格，既減少民眾尋找車位時間，也降低人工收費成本。圖／台中市政府提供
台中市2024年到2030年間將建置至少2萬1000格地磁車格與6000格影像辨識車格，既減少民眾尋找車位時間，也降低人工收費成本。圖／台中市政府提供

台中汽車登記數量超過119萬輛，居全國第一，停車格僅18萬餘格，市府雙管齊下，6年間新增10萬餘格車位，也將耗資26億元建置智慧停車系統，讓民眾透過APP更快找到車位。朝野議員樂見智慧停車，也要求加強收費檢核，以及資安保護機制。

市府今天赴議會針對路邊智慧停車計畫專案報告，交通局長葉昭甫表示，為了解決市民停車問題，市府雙軌並進，第一是提升供給，2018年市長盧秀燕上任至今，已新增約10萬格汽機車位，後續也會持續規畫擴充；第二就是推動智慧停車，讓民眾即時知道哪邊有空餘的停車格，減少尋找車位的時間。

交通局指出，市府規畫2024到2030年共7年間，耗資26億元，建置至少2萬1000格地磁車格與6000格影像辨識系統車格，以後民眾可以直接從「台中交通網」APP查詢停車格資訊，減少找車位的時間5到8分鐘；民眾使用電子支付繳費，也能降低人工收費的成本並增加收費穩定性。

朝野議員大多贊成智慧停車計畫，不過對計畫細節有不少看法。國民黨籍議員朱暖英指出，台中交通網APP下載數僅71萬，使用率太低；國民黨籍議員楊大鋐認為，地磁偵測有誤判問題，應增加自動檢核誤判的機制，也建議結合台中通或其他APP提醒繳費。

民進黨籍議員陳淑華批評，26億元的計畫中僅有不到4分之1是影像辨識車格，目前也只完成約300格；民進黨籍議員林祈烽表示，AI時代來臨，市民的停車紀錄、行車軌跡都會上傳到廠商平台，可能涉及個人資料與影像安全問題，建議提出資安白皮書。

國民黨籍議員李中與民進黨籍議員李天生不約而同提出，地磁車格只是從人工到智慧的過渡階段，仍需要花費人力巡場開單，既然要做為何不一步到位，全部改成影像辨識的完全自動化系統？呼籲交通局立刻停止目前計畫，修正為全部使用AVI影像辨識設備。

葉昭甫表示，市府已加強宣導台中交通網APP的使用，也逐步增加與其他APP的連動；資訊安全的部分，委外廠商只會看到編碼，無法知道車主資料，會討論研議其他強化資安方式。6000格影像辨識車格是最低目標，會與廠商討論，盡量增加數量。

議員林祈烽贊成智慧停車，但也擔心AI時代民眾的停車紀錄與行車軌跡可能造成資安疑慮，建議市府提出資安白皮書。記者陳敬丰／攝影
議員林祈烽贊成智慧停車，但也擔心AI時代民眾的停車紀錄與行車軌跡可能造成資安疑慮，建議市府提出資安白皮書。記者陳敬丰／攝影
台中市交通局長葉昭甫表示，為了解決停車格難尋的問題，市府6年來增設10萬格汽機車位，也投入26億元推動智慧停車計畫。記者陳敬丰／攝影
台中市交通局長葉昭甫表示，為了解決停車格難尋的問題，市府6年來增設10萬格汽機車位，也投入26億元推動智慧停車計畫。記者陳敬丰／攝影

國民黨 議員 車位

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