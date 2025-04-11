彰化福田社區桐花只零星開花 大開要等到這個時候

彰化市福田桐花祭明天起到4月27日登場，彰化市公所今天在福田賞桐生態園區為活動宣傳，邀請全國民眾參加「福田桐花小旅行」，不過，要提醒的是今年受氣候影響，桐花花期較晚，最美花況約落在19日至27日間，民眾賞桐花可搭接駁車。

彰化市福田桐花祭的活動內容有賞桐步道及生態園區健行活動、福田桐花小旅行、社區小農市集、DIY活動及街頭藝人表演活動等，其中「福田桐花小旅行」，從4月14日至18日及21日至25日舉辦，旅遊行程包含福田賞桐生態園區、自然生態復育園區、139縣道20K沿途，費用每團1500元（以團體報名為主），每團20到40人，報名可洽彰化市福田社區，電話：（04）7385300。

彰化市長林世賢指出，彰化市福田每年4、5月間盛開的桐花，由於主要分布在山谷中，因此特別艷麗且較不會受破壞，今年精心規畫的小旅行行程，串連福田賞桐生態園區、石牌坑親水步道、石牌四面佛寺、禾家牧場等景點；福田社區發展協會理事長張慶富強調，今年雖受氣候影響，桐花花期較晚，最美花況約落在19日至27日間，花況可期。

林世賢也感謝矽品精密工業、財團法人日月光文教基金會對「2025福田桐花祭活動」的大力支持。

值得一提的是，多年前曾替台灣創作一首「台灣鳳梨之歌」的日籍作曲家澤口和彥，今天也出席宣傳活動，澤口透露，願意為彰化創作一首有關的歌曲。

為服務搭乘大眾運輸的遊客前來賞花，主辦單位安排彰南路接駁車，日期為4月12、13、19、20、26、27日的每天早上9時、10時、11時、12時；下午1時、2時(最後一班車)整點在彰化火車站發車，免費搭乘，行經彰南路直達福田社區生態園區。

今年桐花祭首次推出「社區特色餐盒」，由社區結合在地食材製作，每盒有9種菜色150元，在活動期間皆可電話向社區訂購（電話：0911-852666）；桐花祭最後一天4月27日下午二點半辦理摸彩活動，活動的相關詳細資訊，可上下列網站查詢：

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