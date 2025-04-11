費時4年斥資4.7億元 彰化第二條排水全線治理今峻工

彰化縣政府歷經7年爭取經費、規畫和施工，斥資4.7億元整治社頭鄉舊社排水，這是全縣第二條全線整治的區域排水，也是少數獲得兩面品質金牌的排水治理工程，今舉行竣工典禮，地方父老兩百多人到場慶祝，分享完工喜悅。

縣政府水利資源處、社頭鄉所會、田中區縣議員及基層民代出席竣工典禮，崙雅國小民俗舞團可愛的表演活絡氣氛，縣長王惠美在致詞前連連誇獎，接著才說，縣政府2018年5月底啟動舊社排水排洪效能工程，解決舊社排水上游和山腳路一帶的淹水問題，並改善沿線交通安全，在竹笱排水之後，又一次完成全線整治區排。

王惠美提到，舊社排水整治工程分為兩期，經總費4.7億多元，原本泥底土堤排水經整治，加上徵收用地拓寬道路、綠美化環境，完成3.13公里的渠道拓寬、堤岸加高工程，也一併改建8座橋梁和修復沿線道路，工程同時配合中央推動的生態保育及節能減碳政策，在中、上游段加入許多綠化措施與生態工法，工程獲得勞動部優良工程金安獎優和彰化縣政府公共工程優質獎特優。

王惠美強調，中央和地方「不要分你我」，只要地方需要的建設，不分黨派去中央把經費爭取回來，地方會在縣議會的監督之下認真做好應做的工作。

經濟部水利署第四河川分署長李友平表示，舊社排水未整治前經常淹水，整治後道路變寬、排水更加安全，拿到兩個金牌；第四河川分署會繼續努力向中央爭取經費，持續改善彰化各鄉鎮市的排水系統，與縣長共同把彰化打造成為一個希望、幸福的城市。