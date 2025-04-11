大甲媽今晚從彰化天后宮起駕 警方動用367名警力護轎

大甲鎮瀾宮媽祖進香遶境回鑾，預定傍晚進入彰化市大埔路，彰化警分局已公告管制車輛進入，但採取彈性管制，並派員引導改善，今晚深夜預定從天后宮起駕，警方除在永樂街兩側設680面交通改道牌淨空外，並動用包括機動應變隊在內的367名警力護轎。

大甲媽祖回鑾隊伍預定下午從大村鄉進入花壇鄉，再沿著彰員路進入彰化市，按往年經驗，估計傍晚6時以後，才會進到大埔路，由於大埔路最近重新畫設人行道及停車區等標線，道路空間受到限制，屆時大量陣頭及香客勢必擠爆大埔路。

彰化警分局即公告從今天（11日）零時起到明天24時，實施彈性交管，將在花壇鄉彰員路段規劃7處交通疏導管制點，提醒民眾改道行駛，另鑾轎進入大埔路2巷口，將全面管制大埔路段，建議進入該路段車輛改道行駛中山路，晚間通過大埔路與南平街口時，彰化市區遶境路線將沿線開始逐步管制。

當鑾轎在彰化市區遶境時，永樂街、民族路及中山路等路段，都會湧入大批信眾，警方呼籲車輛避免進入市區道路，可改道行駛中山路、中央路、中華西路、金馬路等外圍道路；大埔路過去也是大甲媽祖回鑾時，爆發爭抬鑾駕的衝突熱點，警方規畫大量警力維護秩序。

大甲媽祖通過大埔路隨即在市區遶境，鑾轎預定今晚停駕彰化市永樂街，供信眾參拜，預定子時起駕，由縣長王惠美控轎沿永樂街、民族路、中華路再左轉台一線中山路，估計明天清晨通過大度橋回到台中。

由於大甲媽回鑾從天后宮起駕，從行經市區的路線，往年也都是常發生爭抬鑾轎引發衝突的熱區，警方規劃367名警力進駐永樂商圈維持現場秩序，並設立680面改道牌，避免媽祖鑾轎駐駕天后宮時，發生推擠狀況，另請民眾在天后宮參香時，請配合規劃參拜動線，不要逗留在動線上，讓每位信眾都能參拜。