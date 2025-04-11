農試所技轉生產 肉桂化身「黑修羅」滅農作病菌

春季天氣不穩定，台中區農業改良場發布防治稻熱病警訊，農民通常噴灑農藥，農業部農業試驗所副所長謝廷芳昨天發表肉桂油乳化劑調配技術，並技術轉移開發成商品，有效防治稻熱病、紋枯病等農作物疾病。

謝廷芳說，肉桂油乳化劑命名「黑修羅」，因這款植保資材液體顏色偏深褐，讓他想起修羅現身時「通殺」，肉桂油乳化劑可廣泛使用在農作物，病菌被噴到後細胞膜分解，細胞液爆出，可有效達到滅菌效果。

謝廷芳表示，黑修羅調製技術是水油動態平衡，液體清澈，他找農民試用長達10年，發現品質穩定性高，效果不錯，國內很多標榜是植物保護資材，他敢打包票他研發的肉桂油乳化劑經嚴謹試驗，有助推廣友善、有機農業。

彰化縣植物保護公會理事、興農田中處長洪文通說，肉桂不但可吃也能製成植物保護資材，不用擔心農藥殘留、食安問題。田中鎮農民張新寶表示，提早施用防治效果佳，因不是化學製劑，不會發生鄰田汙染糾紛。

謝廷芳20多年前研發成功肉桂油乳化劑調配技術，為等待政府公告相關的農藥成分標準規定，一直沒高調宣傳，政府後來審查通過，認定肉桂油乳化劑調配技術使用可食用的肉桂當原料，是安全、無化學成分的製劑，符合免登的植物保護資材，透過技術轉移興農公司製造生產，廣泛運用在水稻、青椒、小番茄等多種農作物。