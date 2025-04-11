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合歡山杜鵑花季 假日高乘載明起跑

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
每年4月進入合歡山杜鵑花季，但今年受氣候影響，花期略延遲，目前僅見花苞，預計5月初盛放。圖／林保署南投分署提供
每年4月進入合歡山杜鵑花季，但今年受氣候影響，花期略延遲，目前僅見花苞，預計5月初盛放。圖／林保署南投分署提供

4月是合歡山杜鵑花季，受氣候影響，目前僅見花苞，預計5月盛開。高山杜鵑花季期間人潮、車潮不斷，為紓解車流，公路局祭出假日高乘載與流量管制，自本周六（12日）起至6月15日的周末連假，車上未滿3人不得上山。

林業保育署南投分署指出，合歡山屬高海拔森林遊樂區，每年4至6月間是高山杜鵑花季，杜鵑花色隨著綻開由桃紅色漸漸轉變為粉紅、白色，粉嫩妝點碧綠山林，美不勝收。

去年合歡山杜鵑花況佳，而開花植物常有「大小年」規律，也就是一年盛放、隔年少開。去年颱風頻仍，且直至3月合歡山仍有寒流、降雪，高山杜鵑遭低溫凍傷影響花況，目前只見花苞，多數未綻放，預計5月初盛開。

每年合歡山杜鵑花季吸引大批遊客賞花，台14甲線合歡山公路車流壅塞，違停交通狀況多，假日尤為嚴重，公路局前年與警方合作實施假日高乘載及流量管制措施，並強力取締違規，成功整頓交通秩序，今年續辦理。

公路局表示，為確保合歡山杜鵑花季交通順暢，自4月12日至6月15日的周末連假上午6時至11時實施高乘載及流量管制措施，台14甲線18K翠峰、41K大禹嶺設管制站，車上未滿3人不得上山，機車、客運及乙類大客車則不受管制。

仁愛警分局則表示，花季管制期間，如人潮眾多，將視壅塞情形啟動流量管制，每10分鐘放行20輛車，並嚴格取締插隊、超車及違停等交通違規，也提醒民眾出發前先確認花況，並視天氣與路況審慎評估前往，且避免疲勞駕駛。

合歡山 杜鵑花 流量

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