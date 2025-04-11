投資85億 台中文山焚化爐將建2新爐

台中市文山焚化爐汰舊換新，市府將投入85億元興建2座新爐，每日可處理900公噸垃圾。藍綠議員批評，焚化爐改建案延宕6年，不只成本升高，也影響居民健康。環保局表示，4月中將上網招標，預計今年底開工，最快4年完工。

文山焚化爐1995年竣工，是中部首座大型焚化廠，近年台中人口增加，焚化爐量能捉襟見肘，加上空汙法規日漸嚴格，台中市府2018年規畫10億元整修，市長盧秀燕上任後改為興建新爐。

市府昨天專案報告，將新建2座日處理量500公噸、400公噸的新爐，減少空氣汙染物排放濃度，包含氮氧化物、硫氧化物、戴奧辛等，較現行減少50%到85%；但因物價上升，工程經費調整為85.47億元。

國民黨議員朱暖英表示，環保局2018年提出改善計畫，延宕6年還沒開工，導致成本大幅上升，也影響居民健康。無黨籍議員吳佩芸批評，焚化爐興建案環保局一再拖延，相當散漫。

民進黨議員張芬郁說，焚化爐改建不斷跳票，讓人懷疑市府效能、決策能力不足；議員曾朝榮指出，台中市2018年提出改建計畫，更晚提出的新竹縣、台南市焚化爐已投入營運或試營運，台中卻連招商都還沒開始，盧秀燕沒把市民健康放在心上。

議員陳淑華痛批，環保局去年底承諾年底上網招標，現在卻說需要會計師簽認等程序，明顯欺騙議會，要求明確動工與完工期程。

盧秀燕說，台中去年平均空汙13.9微克，優於全國平均，也是中南部最佳；她上任時將焚化爐由修繕改為汰舊換新，被罵到臭頭，經過幾年努力整合意見，獲得所有人支持，議員不分黨派都希望盡速動工，她相當高興。

環保局長陳宏益表示，文山焚化爐改建原先是半新半舊，考量居民健康，改建2座新爐，才讓時間與經費增加；今年3月27日已公告，4月14日上網招商，預計8月底遴選，若一切順利今年底動工，視廠商方案，最快4年完工，最慢7年。