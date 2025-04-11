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中市公園路拆樓 鷹架傾斜

聯合報／ 記者余采瀅陳敬丰趙容萱／台中報導
台中市中區公園路「時代公園大廈」危老重建案正在拆除中，未料昨天中午8樓鷹架突然傾斜。記者黃仲裕／攝影
台中市中區公園路「時代公園大廈」危老重建案正在拆除中，未料昨天中午8樓鷹架突然傾斜。記者黃仲裕／攝影

台中市中區公園路「時代公園大廈」危老重建案正在拆除，未料昨天中午8樓鷹架突然傾斜，警方獲報封鎖部分路段，市府也派員到場。都發局指出，現場有危害公安疑慮，已勒令停工、開罰2.7萬元，限期2天改善，並要求施工單位盡速完成防護措施。

據了解，該建案大樓前身是1978年開幕的敬華飯店，曾有夜總會、室內游泳池、豪華餐廳等，周邊還有戲院、歌廳與遊樂場，見證台中歌廳文化輝煌時期。但隨著都市發展，飯店經營不善轉讓給商旅業者，後又逢新冠疫情衝擊停業，2022年3月由建設公司以6.4億元買下，去年底啟動危老重建。

昨天中午有民眾發現該處正在拆除大樓中的建案工地，靠近公園路側的圍牆整面倒塌，壓迫到外圍鷹架造成變形，建物結構恐往下墜落，上方還有2台怪手各自夾住建物。擔心危及路面人、車，警方趕緊加派人力到場交管、封閉公園路、自由路部分路段。

都發局長李正偉說，獲報後立刻派員與台中市結構技師及土木技師公會等技師到場，依建築法第58條勒令停工，並先緊急用鋼索加固、拉住傾倒的鷹架，部分因拆除而傾倒的建物，也用鋼索拉回到樓板安全範圍。

李正偉指出，建築施工場所未依建築法做好安全防護導致公安疑慮，加上施工單位未依施工計畫書拆除建物，可合併裁罰2萬7000元，並限期2天內改善完畢，否則將連續裁罰。

建物 建築 飯店

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