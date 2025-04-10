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「鷹架傾斜大樓」原貌曝光 勾起老台中人歌廳年代回憶

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「時代公園大廈」基地前身為台中早期豪華飯店「敬華飯店」。圖／本報資料照片
「時代公園大廈」基地前身為台中早期豪華飯店「敬華飯店」。圖／本報資料照片

見證台中市中區繁華歷史的「敬華飯店」去年底改建，今天中午拆除工程出現鷹架傾斜，市府勒令停工，要求2天內限期改善。敬華飯店在台中歌廳文化年代紅極一時，包括豬哥亮、鄧麗君、高凌風、鳳飛飛都入住過，勾起老台中人滿滿回憶。

敬華飯店1978年開幕，率先引進高級西餐廳與豪華吧台，還有地下室的游泳池，套房每間配有羊毛地毯、彩色電視機及音響，開啟觀光飯店風氣之先，一旁就是知名的聯美戲院、聯美歌廳與金馬遊樂場。

1980年代正是台灣秀場興起的黃金年代，歌廳秀和餐廳秀並存，全台有上千家的秀場。當時台中聯美歌廳、南夜舞廳成為影視紅星爭相競逐的舞台，包括豬哥亮、鄧麗君、高凌風、楚留香、洪榮宏、鳳飛飛等知名藝人都是敬華飯店的常客，見證當時秀場黃金年代。

後因台中市區隨著交通發展向外擴張，敬華飯店因經營不善，一度轉由「福泰桔子」商旅經營，但受新冠疫情影響，福泰桔子結束營業，2022年3月由時代建設以6.4億元買下，並在去年底啟動危老重建案，將改建為地上27層、地下5樓的飯店級豪宅「時代公園大廈」，負責工程的單位坦言，周邊鄰房密集、拆除的樓層高，因此拆除難度高。

台中中區早期豪華飯店「敬華飯店」。圖／本報資料照片
台中中區早期豪華飯店「敬華飯店」。圖／本報資料照片
台中中區早期豪華飯店「敬華飯店」，一度轉由「福泰桔子」商旅經營。圖／本報資料照片
台中中區早期豪華飯店「敬華飯店」，一度轉由「福泰桔子」商旅經營。圖／本報資料照片

飯店 餐廳 黃金

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