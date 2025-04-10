彰化古蹟鹿港地藏王廟彩繪修復被批有缺失 文化局：加強檢核

彰化縣定古蹟鹿港地藏王廟正進行彩繪修復工程，但遭文史工作者陳仕賢批評用現代樹脂，施工品質有嚴重缺失，彰化文化局表示，修復團隊所擬定的修復工法經專家學者審查通過，也委託學術單位辦理現場材料檢測，均符合規定，會持續請專家檢核，確保修復品質。

鹿港地藏王廟去年7月起進行彩繪修復工程，由文化部、縣府與廟方共同出資1195萬元，預計今年11月完工，目前進度已達50%。

但文史工作者陳仕賢近期公開批評施工品質，他說，鹿港地藏王廟於九二一地震後曾重修，當年即因地杖層施做失敗，造成廟宇彩繪嚴重起甲損壞，因此文化局去年又重新發包施做修護工程，此次彩繪修護及三川殿重新施做地杖層及油漆，又出現施工品質嚴重缺失。

陳仕賢說，現場使用現代樹脂及油漆批土，因樹脂黏著劑當地杖層材料容易造成地杖層膨脹空心、起甲，現場地杖層施做就有起甲現象，傳統工法使用桐油，根本不能加樹脂，否則油水不相容，品質堪慮。

而正殿的修護，陳仕賢說，現場沒有合格修護師全程在場，還留有二甲苯化工材料，施做不專業，許多原始圖、書法墨跡被過度清洗變淡，希望文化局能加強古蹟彩繪修護的監督機制。

彰化縣文化局表示，縣定古蹟鹿港地藏王廟彩繪施作計畫於2022年完成前期調查設計並於施作計畫進行前依照文資修復程序完成彩繪施作計畫書審查及召開地方說明會，去年7月開工以來，也多次邀請專家學者至現場督導與查驗，依據契約及文化資產規範進行品質管理。

文化局表示，針對外界關切的地仗層使用材料一事，此案重繪式修復工作是以「熟石灰、大黏油(熟桐油、明油)、樹脂」進行地仗層作業，並依先前完成的調查設計成果所擬定的修復工法，經專家學者審查通過，符合契約規定。

由於地方關切彩繪材料，文化局表示，除加強現場查驗外，也委託學術單位辦理現場材料檢測，並由政風人員共同會勘取樣，初步試驗結果顯示，現場使用材料符合彩繪施作計畫規定，另就材料耐候性部分，已完成老化試驗，結果顯示無顯著劣化現象，尚無耐久性疑慮。