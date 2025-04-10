台中中區公園大樓鷹架傾斜 市府勒令停工2天內限改
台中市中區公園一處施工中大樓今天中午左右鷹架突然傾斜，警方已封鎖部分路段，市府也派員到場。都市發展局表示，傾斜並未造成人員傷亡，但有危害公安疑慮，已勒令停工，要求施工單位今晚完成防護措施，也依法開罰2萬7000元，2天內改善。
都發局長李正偉表示，市府獲報後，立刻派員與台中市結構技師公會、土木技師公會等技師到場，依照建築法第58條勒令停工，並先施作緊急措施，用鋼索加固、拉住傾倒的鷹架，部分因拆除而傾倒的建物，也用鋼索拉回到樓板安全範圍。後續施工單位仍應諮詢專業公會，才能申請復工。
李正偉指出，根據建築法第63條，建築物施工場所，若未做好安全防護導致公共安全疑慮，可依法裁罰，加上施工單位並未依照施工計畫書拆除，合併裁處2萬7000元罰鍰，並限期2天以內改善完畢，若未改善將連續裁罰。
都發局補充，該案領有台中市府核發的建造執照，包含拆除目前地上8層、地下2層的建築物，以及新建1棟地上27層、地下5層的工程，起造人是英倫開發建設公司，承造人立穩營造公司，監造人陳世榮建築師事務所。
警方表示，今天中午巡邏員警發現公園路該處建物的鷹架傾斜，為了確保周邊道路人車安全，立即封鎖公園路與市府路口到公園路與自由路口，並派員管制交通。
據了解，這起建案前身是1978年開幕的敬華飯店，曾有夜總會、室內游泳池、豪華餐廳等，周邊還有戲院、歌廳與遊樂場，然而隨著都市發展，飯店經營不善轉讓給商旅，商旅又受到新冠疫情影響結束營業，2022年3月由其他建設公司以6.4億元買下，去年底啟動危老重建。
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