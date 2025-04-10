台中棒球教練涉性侵學童 教育局長蔣偉民認督導不周自請處分

台中松性棒球教練涉嫌性侵、性騷學童，受害者多達41人，且該教練10多年前就犯強制猥褻罪遭判決確定。議員痛批，整整6年多期間校方都沒有查核，教育局也未落實督導，卻只懲處校方，教育局應負責。教育局長蔣偉民表示，已自請處分，目前正在簽呈中。

台中市政府今天就棒球教練涉性侵案到議會專案報告，松姓教練2019年經原來的教練介紹到該校擔任助理教練，2020年簽約鐘點教練，當時教練證已過期，但學校未查證；2024年10月家長檢舉松男涉校園性侵，校方查詢法務部系統資料，才發現松男2012年犯強制猥褻遭判刑，才解約並登載於不適任教職人員資料庫。

教育局指出，查詢不適任教職人員的職責屬於學務處，然而該校學務處2019年開始都未落實查詢；該校前任校長、現任校長未督導下屬落實查詢，分別記2次大過、1次申誡，學務處承辦組長與業務主管共6人，未落實查詢，各記1次申誡。教育局事後也修改法規，要求確實查詢不適任教職員。

民進黨籍議員謝家宜痛批，松姓教練2019年開始涉案，等於市長盧秀燕剛上任就發生類似情形，持續6年，直到家長檢舉才被發現，到底是市長不用心，還是教育局有所隱瞞？教育局去年10月接獲通報，議員12月披露，這期間教育局有向盧報告過？難道教育局沒有人須要負責嗎？

蔣偉民表示，他已經自請處分，目前正在簽呈中，會為督導不周負起責任。盧秀燕也說，這是在學校場域、教育第一線發生的事情，所以處分規模算是相當大，教育局長也自請處分，這次的確做得不好。

國民黨籍議員邱愛珊建議，預防校園性侵，第一點是推廣教育，尤其針對體育班學生，長年被集中管理，且上場機會掌握在教練手上，很容易因不合理的對待產生錯誤認知；第二點要落實查核教練資格，目前由各協會發放，缺乏對申請人背景的全面查核，且共學團體等新興教育方式也不在系統內，應針對改善。