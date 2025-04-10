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佳音連續14年資助南投弱勢學生 逾千位學生受惠

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自南投縣政府

財團法人佳音教育基金會董事長陳平三出身南投名間，14年來持續資助本縣清寒優秀學生獎學金，已超過1,082位學生受惠，9日在縣政府1樓大廳捐出50萬元獎學金，嘉惠47所中小學校、100位清寒優秀學童。

許淑華縣長表示，陳董事長出身名間鄉農家，幼年家境雖貧困但就讀新街國小時受到師長幫忙，走出完全不同的生命道路，事業有成後，在1998年成立「佳音教育基金會」，並從2012年開始贊助縣內優秀學生獎學金，投入社會公益，關懷弱勢家庭孩童；許縣長非常感謝陳董事長回饋社會的用心，也是企業的典範，讓弱勢孩子在學習路上得到支持的力量，勇敢向前行，也希望受惠的孩子們未來也能用心學習，回饋社會。

佳音中區代表鄭佩珊經理表示，佳音教育基金會將持續關懷社會，積極投入公益事業，推動更多教育資源的支持計畫，為更多學童提供幫助。除了獎學金計畫，基金會亦將拓展多元公益活動，如課後輔導、偏鄉教育支援及品德教育推廣，確保每位孩子都能獲得良好的學習環境與成長機會。基金會期盼透過這樣的努力，為社會培育更多優秀人才，讓善的循環不斷延續，為社會帶來更多正向影響。

聚傳媒

偏鄉教育 公益活動 南投縣

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