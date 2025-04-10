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南投市青年宅第一期45戶 11日起看屋、26日選屋

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣文化路青年宅第一期今天落成，第二期也同步動土，提供更多青年住宅，減少民眾購屋負擔。圖／南投縣政府提供
南投縣文化路青年宅第一期今天落成，第二期也同步動土，提供更多青年住宅，減少民眾購屋負擔。圖／南投縣政府提供

南投縣青年宅第一期去年8月完工，行政院今年3月20日核准讓售，南投縣政府將在4月11日起舉辦看屋，26日舉辦選屋，讓幸運中籤者盡早完成交屋，一圓成家夢。

南投縣青年宅第一期位在南投市文化路共有45戶，縣政府以市價八折讓售，三房總價680萬元起、四房總價800萬元起，去年8月完工，共有576人提出申請，符合資格者476人，經公開抽籤，抽出45位幸運正取及45位備取人。正取人確認承購意願完成，有3人放棄，由備取第1至3名遞補。

南投縣建設處表示，依據土地法第25條規定，青年住宅讓售應提報行政院核准，縣府於113年9月24日提報青年住宅讓售計畫，行政院今年3月20日核准讓售。縣府將通知符合選屋資格者，接續辦理看屋、選屋，選屋則在4月26至5月4日，每1名承購人原則選屋時間20分鐘，日期將另行通知。如有相關疑問，可撥打049-2236952陳秀珠地政士事務所洽詢。

青年宅第一期完工後，縣政府緊接著在南投市文化路舉辦舉二期工程，將興建三棟大樓共55戶，包括2房6戶、3房41戶、4房8戶，一樓公共空間並設有交誼廳、親子空間及健身房，預計最快今年底完工。

縣府也積極推動旺來產業園區等五大產業園區發展，提供更多就業機會，讓南投青年安居樂業，實現全齡宜居目標。

南投 青年住宅

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