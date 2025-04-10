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台中文山焚化爐新建4月中招標 力拚年底動工、4年完工

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中文山焚化爐啟用30年，市府預計投入85億元新建2座新爐。資料照／台中市政府提供
台中文山焚化爐啟用30年，市府預計投入85億元新建2座新爐。資料照／台中市政府提供

文山焚化爐使用30年，市府規畫汰舊換新，預計耗資85億元興建2座新爐，每日可處理900公噸垃圾。朝野議員批評，焚化爐改建進度延宕6年，不只造成造價升高，也影響居民健康。環保局表示，4月中將上網招標，預計今年底開工，最快4年完工。

文山焚化爐1995年竣工，是中部首座大型焚化廠，近年台中人口增加，垃圾量與日俱增，焚化爐量能捉襟見肘，加上空汙法規日漸嚴格，台中市府2018年規畫10億元整修，現任市長盧秀燕上任後改為興建新爐，今年3月20日辦理可行性評估報告與先期計畫書審查會。

市府今天赴議會專案報告，文山焚化爐將新建2座日處理量500公噸、400公噸的新爐，也減少空氣汙染物的排放濃度，包含氮氧化物、硫氧化物、氯化氫、戴奧辛等，較現行設計值減少50%到85%；因應物價上升，工程經費調整為85.47億元。

國民黨籍議員朱暖英表示，環保局2018年提出改善工程計畫，為何延宕6年還沒開工，不僅導致預算大幅上升、政府效率挨批，也讓居民健康下降。無黨籍議員吳佩芸批評，環保局去年底誇下海口，稱去年底通過、今年初動工，卻用各種名義謊稱、拖延，只能用散漫形容。

民進黨籍議員張芬郁表示，文山焚化爐改建不斷跳票，讓人懷疑政府效能，也被環團質疑決策能力不足；民進黨籍議員曾朝榮指出，台中2018年提出改建計畫，率全台之先，如今更晚提出的新竹縣、台南市紛紛投入營運或試營運，台中卻連招商都還沒開始，盧秀燕沒有把市民健康放在心上。

民進黨議員陳淑華痛批，環保局去年底承諾年底上網招標，現在又提出須要會計師簽認等程序，明顯是欺騙議會，請明確承諾動工與完工期程。

環保局長陳宏益表示，最初設計是半新半舊，經費41億元，後考量居民健康，改為興建2座新爐，才讓時間與經費上升；今年3月27日已經公告，財政部昨天也批出公文，4月14日就會上網招商，預計8月底遴選，若一切順利今年底動工，視廠商方案，最快4年完工，最慢7年。

盧秀燕說，台中去年平均空汙13.9微克，優於全國平均，也是中南部最佳；她上任時將文山焚化爐由修繕改為汰舊換新，被罵到臭頭，經過幾年努力整合意見，獲得所有人支持，今天朝野民代都希望盡速動工、完工，盧其實相當高興，雖不是在任內完工，也完成了「把開不了工的開工」的承諾。

台中市長盧秀燕表示，上任時將文山焚化爐修繕計畫取消，改成汰舊換新計畫，當時被罵到臭頭，很高興如今朝野議員都希望盡速動工、完工。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，上任時將文山焚化爐修繕計畫取消，改成汰舊換新計畫，當時被罵到臭頭，很高興如今朝野議員都希望盡速動工、完工。記者陳敬丰／攝影
國民黨籍議員朱暖英表示，文山焚化爐延宕6年還沒開工，不僅導致預算大幅上升，也影響居民健康。記者陳敬丰／攝影
國民黨籍議員朱暖英表示，文山焚化爐延宕6年還沒開工，不僅導致預算大幅上升，也影響居民健康。記者陳敬丰／攝影
台中市環保局長陳宏益表示，文山焚化爐新建計畫4月中將上網招標，若順利年底開工，最快4年後完工。記者陳敬丰／攝影
台中市環保局長陳宏益表示，文山焚化爐新建計畫4月中將上網招標，若順利年底開工，最快4年後完工。記者陳敬丰／攝影
民進黨議員曾朝榮指出，比台中更晚提出焚化爐新建計畫的新竹縣、台南市等縣市已投入試營運或即將營運，台中進度反而落後。記者陳敬丰／攝影
民進黨議員曾朝榮指出，比台中更晚提出焚化爐新建計畫的新竹縣、台南市等縣市已投入試營運或即將營運，台中進度反而落後。記者陳敬丰／攝影

台中市 焚化爐 環保局長 議員

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