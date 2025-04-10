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埔里客家桐花祭4月19日登場 賞花嚐美食遊步道

中央社／ 南投縣10日電

埔里鎮公所19日舉行客家桐花祭，有祭儀、市集、美食、闖關活動等；遊客憑4月18日前消費累積滿500元發票，還可免費參加遊程體驗，包括漫遊社區步道、製作茭白筍冰淇淋等。

埔里鎮桐花祭「埔天桐慶迎客情」19日在廣成里小埔社客家文化園區舉行，埔里鎮公所今天對外宣傳，豐富活動有伯公祭儀、桐賞客音、桐遊市集、百人牛汶水體驗、桐食客菜、闖關活動、桐花小旅行等，邀遊客在桐花綻放時節感受好吃、好玩的客家文化。

埔里鎮長廖志城說，埔里7萬多人，客家人約2萬人，希望透過桐花祭傳承與推廣客家文化，並吸引觀光人潮，其中桐花小旅行活動提供今年1月至4月18日在埔里地區飯店、民宿住宿或餐飲消費的民眾，憑發票累積滿新台幣500元，即可免費參加遊程體驗，包括漫遊社區步道、茭白筍農事體驗、茭白筍冰淇淋製作等。

廖志城表示，活動當天還有精彩表演、客家市集、闖關活動、客家美食品嚐，現場邀客家料理主廚詹志強烹調10道創意客家料理600份，讓遊客欣賞文化與自然風光，也能品味客家飲食之美；其他優惠還有當天上午10時30分、中午12時，各發放100張面額100元市集券，供民眾現場消費使用，送完為止。

南投縣客家發展所長蔡淑后表示，埔里雖未列客家文化重點發展區，但鎮公所從未缺席客家事務推展工作，也年年辦理客家桐花祭，縣府多次建議客家委員會將埔里列客家文化重點發展區，也希望公所合作開辦客語研習班，鼓勵公所人員、民眾參加客語認證，更有機會爭取成為重點發展區，推廣資源會更多。

埔里 客家文化 桐花祭

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