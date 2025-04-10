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大甲媽今明回鑾彰化 警方交通管制點看過來

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
大甲媽回鑾，警方提醒部分路段管制，民眾需配合改道行駛。圖／警方提供
大甲媽回鑾，警方提醒部分路段管制，民眾需配合改道行駛。圖／警方提供

大甲媽回鑾今天中午已到彰化縣埤頭鄉，沿線鄉鎮警方均嚴陣以待，明晚將駐駕彰化市天后宮被視為一級戰區，警方也重兵佈署，彰化警分局分局長林英煌表示，預計明天下午行經花壇鄉彰員路到彰化市大埔路，將在彰員路段規劃7處交通疏導管制點，提醒民眾改道行駛。

大甲媽回鑾今晚將駐駕在北斗奠安宮，明天將沿台一線行經田尾鄉、永靖鄉、員林市、大村鄉、花壇鄉等回程北彰化，明晚當鑾轎進入彰化市區後，彰化警分局也規劃367名警力進駐永樂商圈維持現場秩序及設立680面改道牌，避免媽祖鑾轎駐駕天后宮時，發生推擠狀況，警方提醒，民眾在天后宮參香時，應配合規劃參拜動線，不要逗留在動線上，以期讓每位信眾都能參拜。

林英煌表示，媽祖鑾轎預計明天下午行經花壇鄉彰員路及彰化市大埔路，將在花壇鄉彰員路段規劃7處交通疏導管制點，請民眾改道行駛，另鑾轎進入大埔路2巷口，將全面管制大埔路段，建議進入該路段車輛改道行駛中山路，晚間通過大埔路與南平街口時，彰化市區遶境路線將沿線開始逐步管制，當鑾轎在彰化市區遶境時，永樂街、民族路及中山路等路段，都會湧入大批信眾，呼籲車輛避免進入市區道路，可改道行駛中山路、中央路、中華西路、金馬路等外圍道路。

另外，鑾轎由民權路口左轉進入民族路段，至鑾轎起駕天后宮到開化寺，民族路段約300公尺往年人潮眾多，警方也請大家配合該路段不要鑽轎底；警方將視現場人潮狀況，在民族路與民權路口人流控管，請民眾配合直行民權路，到中山路再左轉至天后宮參拜。

大甲媽回鑾，預計明天下午行經花壇鄉彰員路到彰化市大埔路，將在彰員路段規劃7處交通疏導管制點，提醒民眾改道行駛。圖／警方提供
大甲媽回鑾，預計明天下午行經花壇鄉彰員路到彰化市大埔路，將在彰員路段規劃7處交通疏導管制點，提醒民眾改道行駛。圖／警方提供
大甲媽回鑾，警方明晚在彰化市民族路與民權路口，進行人流控管。圖／警方提供
大甲媽回鑾，警方明晚在彰化市民族路與民權路口，進行人流控管。圖／警方提供
大甲媽回鑾彰化，沿線鄉鎮警方均嚴陣已待。圖／警方提供
大甲媽回鑾彰化，沿線鄉鎮警方均嚴陣已待。圖／警方提供
大甲媽回鑾，明晚將駐駕彰化市天后宮，警方也規劃紓導措施，並將重兵佈署。圖／警方提供
大甲媽回鑾，明晚將駐駕彰化市天后宮，警方也規劃紓導措施，並將重兵佈署。圖／警方提供

交通管制 大甲媽祖 彰化 遶境

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