中市首條地下捷運！捷運藍線土建設計監造招標 力拚今年下半年動工

台中捷運藍線首件工程標機電系統4月7日公告決標，高架及地下段的土建工程細部設計及監造委託技術服務案，今日前已全數公告上網，象徵捷運藍線將展開施工作業，力拚今年下半年動工，預計2034年完工。

台中捷運藍線全長24.78公里，規畫西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站至東區帝國糖廠附近，橫跨8個行政區、53個里，為市府首條地下捷運系統，市區規畫地下車站12座，海線有高架車站8座，共設20座車站，另設2座變電站與龍井機廠。

台中捷運藍線基本設計去年10月底獲中央核定，市府積極展開各項工程招標作業，繼去年12月完成捷運藍線專案管理、獨立查證與確證技術採購，「BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」已於4月7日公告決標，為捷運藍線首件發包工程，決標金額607億9000萬元，由新加坡、法商、韓商及中鼎工程4家共同承攬，未來負責捷運藍線機電系統、龍井機廠與主變電站建設。

捷運工程局長蘇瑞文表示，台中捷運藍線路線穿越國道、省道、高鐵、筏子溪，並通過地質結構複雜的大肚台地與大甲斷層，工程挑戰遠高於捷運綠線，為降低施工風險與確保品質，後續綜合考量地質環境、施工技術、界面整合、交通影響與市場能量，審慎遴選具專業實力的優良廠商，共同打造安全、現代化的捷運系統。

蘇瑞文說，除機電標外，市府同步推動土建工程細部設計與監造委託技術服務案，依規劃共分3個標案，並均已依時程公告上網招標。其中BD01標案於3月27日公告，範圍自台中港臨港路四段起，以高架方式沿台灣大道興建，涵蓋B1至B8站，預算約9億元。

BD02標案於4月2日公告，為地下化區段，涵蓋東海大學、台中榮總、秋紅谷至市政府間的B9至B14站，預算約16億元；BD03標案今日公告，路線延伸至科博館、第二市場、台中車站，終點至台糖生態公園及新建國市場，涵蓋B15至B20站，並執行機電監造作業，預算約27億元。

捷運局指出，捷運藍線為台中捷運路網東西向的核心主幹，串聯台中港、沙鹿、東海、中科、七期、台中車站等重要區域，並與既有捷運綠線構築「十字路網」，可望紓解都會區交通負擔，更促進舊城區再生與新市區發展，市府將加速藍線期程。