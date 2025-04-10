欣賞阿波舞不用到日本！台中萬和宮4月20日首演大飽眼福

欣賞阿波舞不必到日本，台中萬和宮慶祝媽祖聖誕，4月20日上午循古禮舉辦三獻禮祭典，當天東京高圓寺阿波舞首度到萬和宮公演，開幕儀式下午4時30分在萬和宮前廣場登場，在下午5時起公演2小時。

阿波舞為發源日本德島縣的盆舞，東京高圓寺阿波舞在每年8月最後一個周末舉行，參加連（隊伍）舞者以車站一帶和商店街為演舞場巡迴遊行、展現舞姿，並配合三味線和太鼓節奏高喊「yattosa！yattosa！」（好久不見，最近還好嗎?），每年吸引超過百萬觀光客造訪，已成為代表東京的夏日盛典之一。

日本的東京高圓寺阿波舞，2015年到台灣公演以來，今年為第5次來台，4月18日晚間在台北松山慈祐宮演出，19日晚間在新北板橋慈惠宮演出．20日晚間首度到台中萬和宮表演。

萬和宮說，4月20日（農曆3月23日）為媽祖聖誕，當天上午9時，萬和宮依循古禮，舉行三獻禮祭典，歷時約一小時；東京高圓寺阿波舞開幕儀式下午4時30分將在萬和宮廣場舉行登場，下午5時起公演2小時，100名舞者將沿著萬和宮周邊的黎明路、南屯路、萬和路、文昌街及廟埕表演，機會難得，值得鄉親踴躍觀賞。