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台中捷運藍線迎來關鍵進展！土建設計監造全數公告招標

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中捷運藍線土建工程細部設計及監造委託服務分標範圍示意圖。台中市捷運工程局提供
台中捷運藍線土建工程細部設計及監造委託服務分標範圍示意圖。台中市捷運工程局提供

台中市捷運工程局積極推動捷運藍線建設，繼機電系統暨機廠與主變電站統包工程4月7日公告決標之後，緊接著高架及地下段的土建工程細部設計及監造委託技術服務案，也全數於10日前公告上網，象徵捷運藍線正式邁入實質執行階段，整體建設進度將全面加速。

捷運工程局長蘇瑞文表示，自市府提報基本設計案，經行政院公共工程委員會於去年10月29日審議通過，並同意核列建造經費後，市府團隊即全力展開各項工程招標作業。

繼去年12月完成捷運藍線專案管理、獨立查證與確證技術採購，經團隊持續努力，於今年4月捷報再傳，「BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」成功決標，成為藍線首件發包工程，決標金額為607億9,000萬元，由國際聯合團隊得標，未來將負責捷運藍線的機電系統、龍井機廠與主變電站建設，確保系統整體穩定與高效運作。

蘇瑞文說明，台中捷運藍線全長24.78公里，起自梧棲區，沿台灣大道至東區新建國市場，橫跨8個行政區、53個里，為市府首條地下捷運系統。沿線規劃設置高架車站8座、地下車站12座及2座變電站，並設有龍井機廠。

路線穿越國道、省道、高鐵、筏子溪，並通過地質結構複雜的大肚台地與大甲斷層，工程挑戰遠高於捷運綠線，為降低施工風險與確保品質，後續將綜合考量地質環境、施工技術、界面整合、交通影響與市場能量，審慎遴選具專業實力的優良廠商，共同打造安全、現代化的捷運系統。

蘇瑞文進一步指出，除機電標之外，市府也同步推動土建工程細部設計與監造委託技術服務案，依照規劃共分為3個標案，並均已依時程公告上網招標。

其中，BD01標案於3月27日公告，範圍自台中港臨港路四段起，以高架方式沿台灣大道興建，涵蓋B1至B8站，預算約9億元；BD02標案於4月2日公告，為地下化區段，涵蓋東海大學、台中榮總、秋紅谷至市政府間的B9至B14站，預算約16億元。

BD03標案於今日公告，路線延伸至科博館、第二市場、台中車站，終點至台糖生態公園及新建國市場，涵蓋B15至B20站，並執行機電監造作業，預算約27億元。

捷運藍線為台中捷運路網東西向的核心主幹，串聯台中港、沙鹿、東海、中科、七期、台中車站等重要區域，並與既有綠線構築「十字路網」，不僅紓解都會區交通負擔，更促進舊城區再生與新市區發展。

捷運局補充，藍線建設是市長盧秀燕15項幸福政見中的重點建設，市府團隊將全力以赴加速推動工程進度，目標於2034年如期完工通車，實現大台中軌道交通願景，提供市民安全、便捷、永續的公共運輸服務。

台中捷運

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