台中中央市場將打造菜市仔園區

台中北區中央市場使用將近半世紀，市府規畫改建活化，去年撤出攤商，收回建物與用地，今年預計拆除後，將比照同樣由肉品市場改建的「豬事圓滿公園」改建為塗鴉公園、社會住宅與停車場三合一的「菜市仔園區」，公園部分今年開工。

國民黨籍議員陳文政昨天在市議會質詢表示，北區是台中最早開發區域之一，市府近年升級道路、公園與肉品市場等，但仍有2項關鍵工程尚未啟動，即中央市場與殯儀館，呼籲市府持續與居民溝通，提出清楚的施工期程與配套方案，讓北區早日完成轉型。

民進黨籍議員陳俞融批評，中央市場在前市長林佳龍任內，就規畫結合商場、社宅與停車場的多功能改建，但盧秀燕上任後未處理好攤商補償金問題，引起強烈抗議，才讓回收計畫延宕；目前中央市場環境惡劣，垃圾堆積，要求盡速改善現況，並如期如質改建。

議員陳政顯說，市府應加速拆除、建設作業，最後一哩路要「走得又快又好」才不辜負百分之百攤商同意搬遷的美意，他另建議建設落成，應比照大智路地主，記上攤商協助市政建設事蹟。

市長盧秀燕表示，市府依議員建議，將中央市場比照豬事圓滿公園分為3處，公園、社宅與停車場，名字也確定叫「菜市仔園區」，公園部分納入美樂地計畫3.0興建特色公園，預計做成塗鴉公園，今年就可以開工；社會住宅部分預計有200戶，明年6到8月間開工。

盧秀燕說，北區崇德殯儀館改建計畫已得到議會同意，將現地改建，目前進行前置工程「中賓停車場」，擴大停車量能，再從殯儀館停車場開始施工。經發局長張峯源補充，中央市場建物結構9月開始拆除，垃圾堆積會再派員清理。