彰化鹿港轉運站動土 五星級酒店共構

彰化縣鹿港轉運站昨動土，預計2026年底完工，帝寶工業總裁許叙銘號召企業家成立「上京成公司」投資逾12.5億元，在轉運站打造彰化第1家五星級酒店，預計2028年啟用，希望吸引遊客到彰化2日遊。

彰化縣長王惠美主持鹿港轉運站動土典禮，她表示，縣府找到近1公頃土地，打造轉運站，與國際飯店共構，她向企業界致謝承擔此BOT案，完成在地五星級飯店運營的願景。

鹿港老街及周邊是2024年全台旅遊10大夯點第1名，吸引1912萬人次，鹿港素有文化及藝術含量，結合國際五星級飯店，期待更多遊客來訪。

鹿港轉運站總樓地板面積有6600多坪，10樓建物，外觀設計採紅磚與帆船意象，融合在地人文、藝術及科技元素，可感受鹿港昔日「千帆入港」盛況。另縣府正辦理「和美轉運站BOT案」招商，歡迎投資。

兩大主體工程，一是轉運站規畫售票區、候車大廳及便利商店，另提供6席大客車服務月台，整合鹿港地區2條市區客運、10條公路客運及1條國道客運，提供候車服務。第二個是附屬事業「鹿港英迪格酒店」彰化縣首座國際型飯店，115間客房、鄰里咖啡廳等設施。

許叙銘表示，身為鹿港子弟，是責任承擔也是榮耀，希望大家一起完成鹿港人的夢想，帶來新風貌。

金可集團董事長蔡國洲說，許叙銘邀他一起投資，說都是鹿港人「即使一起做夥虧錢，也要做」，未來希望轉運站能把鹿港的輝煌重新找回來。