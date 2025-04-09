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用渣製香媽祖遶境大賣 咖啡農終於能以本業維生

中央社／ 台北9日電

農業部茶改場希望讓咖啡農免兼種其他作物維生，彰化咖啡農張智閔做到了，他用咖啡渣再製薰香、驅蚊香、拜拜香，媽祖遶境時一口氣賣400斤，營業額大增，終於能以咖啡維生。

農業部農村發展及水土保持署從民國105年起執行「農村社區企業經營輔導計畫」，截至113年輔導241家次，面向從經營到創新企業深耕在地都有，成果包含新品研發、循環經濟等類型。張智閔結合此計畫突破經營規模，已能以專注栽種咖啡為業。

張智閔在農村水保署今天舉辦的農村好系列計畫聯合成果發表會上，是受矚目的焦點之一。他告訴中央社記者，他來自彰化八卦山，因為是低海拔咖啡豆產區，先天上比較沒有高海拔咖啡豆果香多元的特性，較不受關注，讓他思考結合循環經濟議題開拓多元商機。

發覺特性、找到出路，他說，低海拔日照時間長，乾燥時靠自然的陽光即可，不需要其他能源；咖啡渣原是廢棄物，但有可利用性，於是再製出多元產品。

站在已經上市的多元產品前，張智閔一一介紹說，像是咖啡渣燃料棒、咖啡手工皂、咖啡渣去角質磨砂膏，因為有機質含量非常高，也做成了有機質肥料。

最吸睛的是，還有市面上罕見的3種香，咖啡渣薰香、驅蚊香、拜拜香。張智閔說，與其他不含咖啡渣的香品對比，咖啡渣薰香還可除臭，驅蚊香不含環境用藥，和小時候點稻草除蚊蟲一樣讓人安心。

張智閔指出，包含做成的拜拜香在內的產品，不會用久了讓家中牆壁燻黑或油油的，而且可以多燒20%時間，優點多；拜拜香在2年前大甲媽祖遶境時，還一口氣賣出400斤。

農業部茶及飲料作物改良場一直希望能讓台灣咖啡產業的農民，不要受限於產地較小，所以主打高單價精品咖啡，盼藉此讓農民能專注在咖啡種植上，不要再辛苦地兼做其他作物才能維生，以利產業永續發展。

張智閔表示，「這是個好問題」，這3年下來，證明開發周邊產品的策略是對的，不僅帶動八卦山咖啡產業發展，以他來說，咖啡豆銷售占經營咖啡本業的收入，從原本占9成降至4成，其他6成是上述各種再利用產品，年收入從新台幣280萬元增至接近500萬元（約增近8成），他已能以栽種咖啡維生。

咖啡豆 大甲媽祖 拜拜

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