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台中北區中央市場改建「菜市仔園區」 包含公園與社宅

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，中央市場將比照豬事圓滿公園模式，改建為公園、社宅與停車場三合一的「菜市仔園區」。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，中央市場將比照豬事圓滿公園模式，改建為公園、社宅與停車場三合一的「菜市仔園區」。記者陳敬丰／攝影

台中北區五權路上的中央市場使用將近半世紀，市府規畫改建活化，去年撤出攤商，收回用地，預計將比照同樣由肉品市場改建的「豬事圓滿公園」，改建為塗鴉公園、社會住宅與停車場三合一的「菜市仔園區」，公園部分今年開工，社宅明年開工。

中央市場啟用於1977年，過去曾是繁華的商業中心，隨著時代變遷，使用率越來越低，加上建物老舊，市府2006年起規畫變更為商業區，2016啟動都市計畫變更，去年10月撤出250名攤販收回建物與土地，目前已封閉場館，今年啟動拆除作業。

國民黨籍議員陳文政今天在市議會質詢，北區是台中最早開發區域之一，市府近年升級道路、公園與肉品市場等，但仍有2項關鍵工程尚未啟動，即中央市場與殯儀館，呼籲市府持續與居民溝通，提出清楚的施工期程與配套方案，讓北區早日完成轉型。

民進黨籍議員陳俞融批評，中央市場從前市長林佳龍任內，就規畫結合商場、社宅與停車場的多功能改建，但盧秀燕上任後未處理好攤商補償金問題，引起強烈抗議，才讓回收計畫延宕；目前中央市場環境惡劣，垃圾堆積，要求盡速改善現況，並如期如質改建。

盧秀燕表示，市府依據議員建議，將中央市場比照豬事圓滿公園分為3處，公園、社宅與停車場，名字也已經確定，叫做「菜市仔園區」。公園的部分，納入美樂地計畫3.0興建特色公園，預計做成塗鴉公園，今年就可以開工；社會住宅部分預計有200戶，明年6到8月間開工。

盧秀燕說，北區崇德殯儀館的改建計畫也已得到議會同意，將現地改建，目前正在進行前置工程「中賓停車場」，擴大停車量能，再從現有殯儀館的停車場開始施工。經發局長張峯源補充，中央市場建物結構9月開始拆除，垃圾堆積部分會再派員現勘清理。

台中市北區中央市場建物老舊，市府將拆除重新開發，改建為公園、社宅、停車場三合一的「菜市仔園區」。資料照／台中市經發局提供
台中市北區中央市場建物老舊，市府將拆除重新開發，改建為公園、社宅、停車場三合一的「菜市仔園區」。資料照／台中市經發局提供
議員陳俞融表示，中央市場目前還有多處垃圾堆積，呼籲市府盡速清理，並加緊時程改建。圖／陳俞融辦公室提供
議員陳俞融表示，中央市場目前還有多處垃圾堆積，呼籲市府盡速清理，並加緊時程改建。圖／陳俞融辦公室提供
議員陳文政指出，北區還有中央市場、殯儀館兩處重要建物尚待翻新，盼市府提出清楚施工期程，讓北區早日完成轉型。圖／陳文政辦公室提供
議員陳文政指出，北區還有中央市場、殯儀館兩處重要建物尚待翻新，盼市府提出清楚施工期程，讓北區早日完成轉型。圖／陳文政辦公室提供

停車場 殯儀館 議員

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