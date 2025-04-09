台中北區中央市場改建「菜市仔園區」 包含公園與社宅

台中北區五權路上的中央市場使用將近半世紀，市府規畫改建活化，去年撤出攤商，收回用地，預計將比照同樣由肉品市場改建的「豬事圓滿公園」，改建為塗鴉公園、社會住宅與停車場三合一的「菜市仔園區」，公園部分今年開工，社宅明年開工。

中央市場啟用於1977年，過去曾是繁華的商業中心，隨著時代變遷，使用率越來越低，加上建物老舊，市府2006年起規畫變更為商業區，2016啟動都市計畫變更，去年10月撤出250名攤販收回建物與土地，目前已封閉場館，今年啟動拆除作業。

國民黨籍議員陳文政今天在市議會質詢，北區是台中最早開發區域之一，市府近年升級道路、公園與肉品市場等，但仍有2項關鍵工程尚未啟動，即中央市場與殯儀館，呼籲市府持續與居民溝通，提出清楚的施工期程與配套方案，讓北區早日完成轉型。

民進黨籍議員陳俞融批評，中央市場從前市長林佳龍任內，就規畫結合商場、社宅與停車場的多功能改建，但盧秀燕上任後未處理好攤商補償金問題，引起強烈抗議，才讓回收計畫延宕；目前中央市場環境惡劣，垃圾堆積，要求盡速改善現況，並如期如質改建。

盧秀燕表示，市府依據議員建議，將中央市場比照豬事圓滿公園分為3處，公園、社宅與停車場，名字也已經確定，叫做「菜市仔園區」。公園的部分，納入美樂地計畫3.0興建特色公園，預計做成塗鴉公園，今年就可以開工；社會住宅部分預計有200戶，明年6到8月間開工。