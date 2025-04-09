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震撼地方！藍營政二代接任民眾黨彰化黨部主委 溫宗諭證實了

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民眾黨彰化縣黨部主委由藍營政二代接任 溫宗諭證實了

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
民眾黨彰化縣黨部主委將由前彰化市長溫國銘兒子溫宗諭接任，消息傳開震撼地方政壇。圖／溫宗諭提供
民眾黨彰化縣黨部主委將由前彰化市長溫國銘兒子溫宗諭接任，消息傳開震撼地方政壇。圖／溫宗諭提供

台灣民眾黨彰化縣黨部主委、縣議員張雪如將卸任主委，並將由前彰化市長溫國銘兒子溫宗諭接任主委，消息傳開震撼地方政壇，張雪如昨晚已在縣黨部臉書貼文表示「懇請各位繼續支持新的主委」，温宗諭則表示，接下來最重要的任務就是整合地方資源，推出各級民代候選人，會結合所有可以結合的力量，準備迎戰2026年選戰。

傳出民眾黨要求有黨公職的立委、縣議員不能擔任黨部主委，以免在選舉中「球員兼裁判」，張雪如昨晚在民眾黨彰化縣黨部臉書貼文表示，明天即將會公布新任主委，期盼大家繼續支持新主委，在我們民眾黨最艱難的時候，新任主委勇敢願意跳出來承擔，這是我們最大的感謝。並感謝這輩子遇見柯文哲，感謝這輩子遇見民眾黨，強調「她會一直都在，身為台灣民眾黨的人，死為台灣民眾黨的魂」。

溫宗諭也在傍晚發出聲明，全文如下:

「針對今日傳出將由宗諭接任民眾黨彰化縣黨部主任委員一事，確實有此事，宗諭目前擔任中華民國全國總工會秘書長，在勞工議題上與各黨團多有交流，而柯文哲主席參選總統時，也多次拜訪各工會，針對勞工議題有許多的討論，對於勞權特別重視。

而針對黨部主委的部分，民眾黨秘書長周榆修在3月份時徵詢是否能扛起黨部主委重任，幾經思考在4月份連假前答應，那民眾黨的黨部主委為無給職的志工，接下來最重要的任務就是整合地方資源，推出各級民代候選人，因為2026九合一大選是民眾黨當前最大的考驗。

此外美國關稅大戰來襲，彰化產業是重災區，因此宗諭身為全國總工會秘書長與彰化黨部主委，守護全國勞工與家鄉的人民更是當前重要任務之一。

另外民眾黨有規章規定，黨部主委不得為公職候選人，所以宗諭2026不會參選，會努力尋覓青年朋友披掛民眾黨戰袍參選。

此外民眾黨在彰化絕對會結合所有可以結合的力量，並與包含國民黨在內的好朋友們相互溝通。針對黨部運作的部分，後續會與張雪如主委請益交接再做後續安排。」

溫宗諭是前彰化市長溫國銘兒子、前立委陳杰姪子，目前還是國民黨籍，國民黨彰化縣黨部表示尚未收到温宗諭的退黨申請書。

民眾黨彰化縣黨部主委將由前彰化市長溫國銘兒子溫宗諭接任，消息傳開震撼地方政壇。圖／溫宗諭提供
民眾黨彰化縣黨部主委將由前彰化市長溫國銘兒子溫宗諭接任，消息傳開震撼地方政壇。圖／溫宗諭提供

台灣民眾黨 張雪如

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