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陸配社群熱議補繳喪失原籍證明 彰陸配：當初未繳早被送回

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
移民署外觀照。圖／聯合報系資料照
移民署外觀照。圖／聯合報系資料照

彰化縣有多名陸籍配偶近日收到移民署通知繳交喪失原籍證明文件，一名陳姓陸配表示，早年電腦系統沒那麼發達，陸配回家鄉註銷戶籍，返台後沒被登錄在電腦系統，若當初沒辦理，早就被遣送回大陸，所以現在需補辦登錄手續。

在台陸配約14萬人，最近不少人接獲通知，若未繳交喪失原籍證明文件，將註銷台灣身分，引起陸配社群熱議和貼文回應，移民署今指出，這件事一直持續在做，現在處於全面查察階段。

陳姓陸配說，她嫁來台灣19年，可申請中華民國身分證時，她回家鄉辦理除戶，回台後在一個月內申理分證、台胞證，如果一個月內沒辦理，會被註銷居留許可和送回大陸，她和很多朋友都辦妥。

陳姓陸配表示，20年前甚至更早來台的陸配因早年政府電腦系統不完善，辦完家鄉除戶登記後回台，沒登錄在電腦系統，致使現今好像沒依規定辦理除籍卻滯留台灣，其實拿到中華民國身分證的都已辦妥相關法定手續。

她也說，部分姊妹在大陸有財產甚至更好的福利，無法放棄中國籍來歸化中華民國國籍，所以以依親身分長期居留，她認為這是個人選擇和權利，應予尊重，不要強迫作出選擇。

移民署 陸配

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