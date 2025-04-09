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揮別歉收陰霾！南投青梅盛產 還能深入體驗當梅農

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
為如實呈現梅農日常及作業，國姓鄉農會將帶民眾深入梅園學習手採、竿採青梅，採果後再自己動手製作Q梅，把成品帶回家。圖／國姓鄉農會提供
為如實呈現梅農日常及作業，國姓鄉農會將帶民眾深入梅園學習手採、竿採青梅，採果後再自己動手製作Q梅，把成品帶回家。圖／國姓鄉農會提供

南投是國內重要青梅產區，每年3月中下旬進入青梅產期，而因去年入冬寒冷，加上今年初春雨助攻，溫度及水氣搭配得宜，整體青梅結果率提高，品質及產量回穩，揮別去年歉收陰霾，地方農會則將梅產業結合食農教育，盼提高梅農收益。

縣府指出，南投縣栽種梅子面積近千公頃，占全國面積近3成，年產量約5300公噸，栽種面積及產量冠全台，主要產區則分布於信義、國姓、水里、仁愛等地，每年3月中旬至5月初為採收期，今年青梅產況回穩，揮別去年青梅歉收陰霾。

去年青梅產況冬天忽冷忽熱影響，開花結果率欠佳，「公孫粒」梅果大小不一的狀況嚴重，使得去年產量僅正常年的一半；但今年因去年入冬後普遍低溫寒冷，加上今年初春雨助攻，溫度及水氣搭配得宜，整體結果率提高，品質及產量回穩。

而因今年青梅產況佳，各地農會加強推廣行銷，更將梅產業結合食農教育，信義鄉農會本周末將前進台北建國花市辦理4場次的手作青梅體驗暨展售會，將指導民眾動手將青梅醃製成脆梅；仁愛鄉公所則將在新生村風雨球場舉辦製梅音樂會。

為推廣南投青梅產業及文化，國姓鄉農會本周末更將辦理2梯次「梅香秘境採梅趣」，該農會表示，為如實呈現梅農日常及作業，將帶民眾深入梅園分批體驗手採、竿採青梅，採收後得自己篩果，最後再動手自己製作Q梅，把成品帶回家。

縣府則表示，南投縣所生產的青梅品質極佳，且梅子含有鈣、鈉、磷、鐵等礦物質及多種有機酸，營養價值高，除了縣府加強行銷推廣，也透過各地農會及農業合作社舉辦多元食農體驗活動，讓國人知道南投青梅的好，進而提高梅農收益。

為如實呈現梅農日常及作業，國姓鄉農會將帶民眾深入梅園學習手採、竿採青梅，採果後再自己動手製作Q梅，把成品帶回家。圖／國姓鄉農會提供
為如實呈現梅農日常及作業，國姓鄉農會將帶民眾深入梅園學習手採、竿採青梅，採果後再自己動手製作Q梅，把成品帶回家。圖／國姓鄉農會提供
為如實呈現梅農日常及作業，國姓鄉農會將帶民眾深入梅園學習手採、竿採青梅，採果後再自己動手製作Q梅，把成品帶回家。圖／國姓鄉農會提供
為如實呈現梅農日常及作業，國姓鄉農會將帶民眾深入梅園學習手採、竿採青梅，採果後再自己動手製作Q梅，把成品帶回家。圖／國姓鄉農會提供
為如實呈現梅農日常及作業，國姓鄉農會將帶民眾深入梅園學習手採、竿採青梅，採果後再自己動手製作Q梅，把成品帶回家。圖／國姓鄉農會提供
為如實呈現梅農日常及作業，國姓鄉農會將帶民眾深入梅園學習手採、竿採青梅，採果後再自己動手製作Q梅，把成品帶回家。圖／國姓鄉農會提供
為如實呈現梅農日常及作業，國姓鄉農會將帶民眾深入梅園學習手採、竿採青梅，採果後再自己動手製作Q梅，把成品帶回家。圖／國姓鄉農會提供
為如實呈現梅農日常及作業，國姓鄉農會將帶民眾深入梅園學習手採、竿採青梅，採果後再自己動手製作Q梅，把成品帶回家。圖／國姓鄉農會提供
為如實呈現梅農日常及作業，國姓鄉農會將帶民眾深入梅園學習手採、竿採青梅，採果後再自己動手製作Q梅，把成品帶回家。圖／國姓鄉農會提供
為如實呈現梅農日常及作業，國姓鄉農會將帶民眾深入梅園學習手採、竿採青梅，採果後再自己動手製作Q梅，把成品帶回家。圖／國姓鄉農會提供
南投青梅產季到，仁愛鄉公所13日將在新生村風雨球場舉辦製梅音樂會，也將帶民眾手作青梅。圖／仁愛鄉公所提供
南投青梅產季到，仁愛鄉公所13日將在新生村風雨球場舉辦製梅音樂會，也將帶民眾手作青梅。圖／仁愛鄉公所提供

南投縣 農會 食農教育

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