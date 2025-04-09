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台中捷運藍線招標金額暴增 捷工局：物價波動

中央社／ 台中9日電

台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」6月動工，因招標金額暴增遭指疑雲重重，中市府表示，因物價波動，參考國內最新招標工程單價調整招標金額。

台中市捷運工程局日前公告決標，「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」由國際大廠新加坡商新加坡科技電子有限公司、法商阿爾斯通運輸股份有限公司、中鼎工程股份有限公司及韓商現代樂鐵股份有限公司共同承攬。

台中市議會今天召開定期會進行市長施政總報告，民進黨籍市議員江肇國、張家銨關心，台中捷運藍線工程的招標金額暴增、得標廠商爭議以及都市審議計畫一再被退件，台中捷運藍線工程如何如期動工。

張家銨指出，市府宣稱6月動工，都市計畫審議至今未通過，該如何動工。捷運藍線都市計畫去年9月、今年3月都因類似理由被退件，她質疑，市府未掌握審查重點、隨便送審，導致捷運進度延宕。

江肇國指出，「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」，3個月公開閱覽期後，招標的預算金額卻從新台幣351億元增加為608億元。市府主動調高招標金額，史無前例，他質疑其中有問題。

現代樂鐵前身是現代精工，曾因低價搶標、品質不佳，江肇國質疑，廠商過去曾被印度、美國、韓國等列為黑名單，市府是否有評估廠商履約的能力。

捷運工程局長蘇瑞文表示，因招標金額為2年前擬定，近年來物價波動，多數廠商反映金額太低、無法投標，後續透過專案管理顧問執行市場訪價，參考國內最新招標工程單價，編列合理的招標金額。

蘇瑞文指出，現代樂鐵並未被列入黑名單，經審核符合投標資格。另在都市計畫審議部分，他說，中央希望釋出部分土地設置社宅，6月主要動工範圍為機電標及龍井機廠部分，主線預計在明年動工，後續補件送審。

台中捷運 江肇國 都市計畫

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