彰化這廟土地公撞臉標哥 網友驚嘆：超像

大甲媽遶境活動有民眾日前跟著走到彰化時，竟發現彰化市無底廟鎮南宮裡一尊土地公神像竟和大甲鎮瀾宮董事長顏清標「撞臉」，讓大家嘖嘖稱奇，廟方說，這尊神像應有二百多年歷史，也是第一次聽說有人聯想到顏董。

大甲媽遶境活動持續進行中，最近有跟著遶境到彰化市的民眾po文說，走到彰化的某間宮廟（無底廟鎮南宮），發現廟中土地公超眼熟，還以為是顏董、「好和藹」，引發網友熱議說「超像」、「笑慘」。

無底廟鎮南宮主委洪家穎說，這土地公神像是木製，在清代雍正年間就有了，應有200年歷史，不過他們第一次聽到有人說像標哥，顏董沒來看過土地公神像，不過若有機會顏董可來和土地公「相見歡」。