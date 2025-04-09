中捷橘線延伸線公告採購！ 中市捷運七條路線同步並進

繼日前台中捷運崇德豐原線（紅線）上網公告啟動採購程序後，台中市捷運工程局今天公告機場捷運（橘線）延伸海線地區可行性研究採購案，宣告未來「台中捷運不只六線齊發，更要七線並進！」強調為提供海線地區民眾的便捷交通運輸，超前部署在捷運橘線已預留尾軌，保留捷運延伸海線地區的彈性空間。

捷運工程局表示，台中市府考量近年海線沙鹿、清水等地區人口與經濟發展迅速，接受地方民意與建議，延續機場捷運橘線可行性研究規畫內容，先於去年12月20日提送計畫書向交通部申請經費補助2千萬元；獲得交通部在今年1月24日同意核定補助1170萬元，由市府自籌830萬元，辦理捷運橘線延伸海線地區的可行性研究計畫。

局長蘇瑞文指出，台中捷運橘線原先以台中國際機場為起點，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點鄰近於霧峰區，目前待行政院核定，未來市府會加速完成延伸至海線地區的可行性研究，初步規畫自中清路六段往西方向延伸，串聯重要觀光景點及運輸場站，如服務鰲峰山、紫雲巖、港區藝術中心等知名景點，以及串聯捷運藍線、台鐵清水車站、沙鹿車站等主要交通樞紐。