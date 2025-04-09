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中捷橘線延伸線公告採購！ 中市捷運七條路線同步並進
繼日前台中捷運崇德豐原線（紅線）上網公告啟動採購程序後，台中市捷運工程局今天公告機場捷運（橘線）延伸海線地區可行性研究採購案，宣告未來「台中捷運不只六線齊發，更要七線並進！」強調為提供海線地區民眾的便捷交通運輸，超前部署在捷運橘線已預留尾軌，保留捷運延伸海線地區的彈性空間。
捷運工程局表示，台中市府考量近年海線沙鹿、清水等地區人口與經濟發展迅速，接受地方民意與建議，延續機場捷運橘線可行性研究規畫內容，先於去年12月20日提送計畫書向交通部申請經費補助2千萬元；獲得交通部在今年1月24日同意核定補助1170萬元，由市府自籌830萬元，辦理捷運橘線延伸海線地區的可行性研究計畫。
局長蘇瑞文指出，台中捷運橘線原先以台中國際機場為起點，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點鄰近於霧峰區，目前待行政院核定，未來市府會加速完成延伸至海線地區的可行性研究，初步規畫自中清路六段往西方向延伸，串聯重要觀光景點及運輸場站，如服務鰲峰山、紫雲巖、港區藝術中心等知名景點，以及串聯捷運藍線、台鐵清水車站、沙鹿車站等主要交通樞紐。
蘇瑞文並說，從機場往海線延伸路段，針對相關路線、車站位置及系統型式等多面向進行詳細規畫，融入人口、產業、觀光遊憩及交通整合等，期望藉由捷運路網的串聯，帶動海線地區整體觀光發展，更有機會讓延伸線和主線的設計與工程合併辦理，力拚同時開工、完工，可望大幅提升清水、沙鹿地區民眾前往機場及市區的便利性。
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