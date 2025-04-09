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南投埔里地母廟慨捐200萬元救濟弱勢
財團法人台灣省南投縣埔里鎮寶湖宮天地堂地母廟捐款200萬元，交由南投縣政府專款專用於救濟事務，嘉惠遭受急難弱勢縣民；南投縣長許淑華8日專程前往參拜，致贈感謝狀及「地母慈悲」匾額，感謝地母娘娘惠及南投縣鄉親的慈悲恩澤。
許淑華縣長指出，寶湖宮天地堂發揚地母娘娘庇護眾生的慈悲恩澤，透過此次捐款，發揚行善的溫暖，期望這分彰顯社會處處有溫情的善行能獲得迴響，喚醒更多社會善心大眾對於慈善義舉的重視，也號召更多人加入有意義的公益活動，縣府感謝寶湖宮善舉，承諾將嚴謹審慎運用此善款。
梁平定董事長強調，非常放心捐款交給縣府團隊，相信一定能讓地母娘娘的澤惠，幫助到最需要幫助的縣民。
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