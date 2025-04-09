中市副市長赴西班牙 與玻利維亞市政協會聯盟簽合作交流意向書

台中市副市長鄭照新4月初代表市長盧秀燕出席西班牙賽維亞舉行的「2025城市與地方政府聯合會執行局委員會議」，鄭照新會中向200多位會員城市與協會代表們，介紹盧市長是台灣六都中唯一女性市長，並分享台中市在性別平權上的努力。

市府代表團也同時參加「第6 屆地方經濟發展世界論壇」，與超過2500位來自全球100多個國家與會者分享市政經驗與交流；會議期間另與玻利維亞市政協會聯盟主席 Dr. Flavio E. Merio Maydana 簽署合作交流意向書草約，待雙方返國完備合約內容，再正式簽約，雙方並相互邀訪，期望未來有更進一步多元實質交流與合作，朝締結姊妹城市關係努力。

秘書處指出，正式簽約後，將是市府首次與國外市政協會聯盟簽署合作交流意向書，等同與該聯盟轄下城市同時建立連結關係，而非僅對單一城市，對於城市友好關係結盟更具加乘效益，也為台中城市外交再寫新頁。

市府代表團表示，此次 UCLG 執委會議以「地方和區域政府所扮演之發展引擎角色」為題，配合「第6屆地方經濟發展世界論壇」同時召開，論壇另聚焦此屆主題「正義轉型、發展籌資及領土解決方案」，4 天議程透過主題演講、案例分享、政策對話及工作坊等，探討並開發地方經濟發展的潛力，以共同因應全球挑戰及實踐聯合國永續發展目標。