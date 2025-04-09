彰化鹿港轉運站今動工 在地企業家合資12.5億打造五星級旅館

彰化縣鹿港轉運站今天舉行動土典禮，在地企業國際車燈大廠帝寶工業總裁許叙銘號召多位企業家合資成立「上京成公司」，投資逾12.5億元聯手打造客運轉運站與彰化第一家五星級國際旅館「鹿港英迪格酒店」，轉運站預計2026年底完工啟用，酒店預計2028年完工，希望打造鹿港為國際觀光重鎮。

鹿港轉運站今天動土典禮由彰化縣長王惠美、上京成公司董事長許叙銘主持，金可集團總裁蔡國洲、財政部國有財產署中區分署長趙子賢、鹿港鎮長許志宏、施佩妤等多位縣議員與會。

王惠美表示，鹿港是個開放式博物館，但以往很可惜的是沒辦法留住客人二日遊，能夠找到將近1公頃土地，非常不容易，謝謝在地企業帝寶許叙銘董事長承擔起這次的BOT案，也謝謝在地許多企業董事長們齊心努力，讓五星級飯店正式動土，完成這個願景，鹿港老街及周邊地區是2024年全台十大夯點全國第一名，共吸引1912萬旅遊人次，再加上鹿港具有文化及藝術涵量，結合未來國際型五星級飯店，期待能夠帶來更多遊客。

王惠美說，鹿港轉運站總樓地板面積2萬1903 平方公尺，建築主體10層樓，外觀採紅磚與帆船意象，融合在地人文歷史、藝術及科技等元素設計，希望讓賓客感受鹿港昔日「千帆入港」的繁榮盛況。兩大主體工程，一是轉運站規劃售票區、候車大廳及便利商店，並提供6席大客車服務月台，整合鹿港地區2條市區客運、10條公路客運以及1條國道客運，提供旅客便捷的候車服務。

第二個是附屬事業與全球知名的洲際酒店集團合作，成立「鹿港英迪格酒店」，是彰化縣首座國際型酒店，將提供115間客房、鄰里咖啡廳、宴會廳、室內溫水游泳池、酒吧與健身中心等頂級設施，王惠美說，未來將與轉運站相輔，提升鹿港交通、觀光與住宿體驗，讓鹿港成為國際商務觀光重鎮，縣府也正在辦理「和美轉運站BOT案」招商，歡迎廠商前來投資。

許叙銘表示，身為鹿港弟子，這是一份責任，也是榮耀，雖然最近建材一直在漲價，仍會全力以赴，將品質做到最好，取名上京成是希望把鹿港當作京城來經營，是對未來的期許，鹿港有很多觀光資源，但缺少晚上可以去的地方，有了這裡讓夜晚的鹿港會更好，王縣長也提供很多規劃二日遊的建議，大家一起完成鹿港人的夢想，為鹿港帶來新風貌。