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盧秀燕讚「非常有商業頭腦」 賈永婕狂比「小愛心」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台北101宣布插旗台中，打造新地標「台中置地廣場」。台中市長盧秀燕今稱讚台北101董事長賈永婕面對美國關稅風暴來襲時刻投資台中很有意義，也是很正確的商業策略，非常有商業頭腦。賈永婕聽到盧秀燕誇她，不斷比「小愛心」。

台北101與國泰人壽攜手插旗台中，投資約45億元打造新地標「台中置地廣場」預期2029年完工進場、2030開幕。立院財政委員今天上午10時30分在台北101董事長賈永婕等陪同下，視察「台中置地廣場」預定地，隨後到到寶麗金餐飲市政店聽取101公司的簡報，盧秀燕在中午到場歡迎立院財政委員會到台中視察。

盧秀燕說，她今天在台中市議會施政報告和備詢，中午休息時間趕來感謝立院財委們關心台北101投資案；美國關稅風暴來襲，按經濟學理論，當出國遇困難，國家會採取的財經工具就是擴大內需、刺激消費，也因此台北101對台中的投資案對國家非常重要，若能順利成行，就能在關稅重創時發生影響，這就是為何她放棄午休時間趕過來致意，代表台中表示歡迎、感謝。

盧秀燕指出，台中是投資好地方，包括新光三越、大遠百、好市多等商場第一名店績都在台中，也吸引Lalaport，漢神百貨、高鐵台中站附近的全國最大D-one第一大天地等插旗台中，也因此台北101投資台中是絕頂聰明方法、是很好的投資案，不只是美國關稅風暴來襲時刻很有意義，也是很正確的商業策略，「可見賈董事長非常有頭腦」；賈永婕聽到盧秀燕誇她，不斷比「小愛心」。

賈永婕說，美國關稅風暴短期對台灣有動盪，但台北101對台灣未來非常有信心，對台中的投資案絕對不會有任何變化，反而是聽完盧秀燕的說明後，更有信心，台北101觀察，台中市人口逆勢成長，台中有一股魔力，台北下雨，過苗栗就是大晴天。

賈永婕指出，「台中置地廣場」位居台中交通樞紐，「我們真的非常有信心」，案場1.7萬坪不大，會以精緻、年輕潮流的新興商場開發；從消費金額開起來，現在是來台灣「血拚」的最好時機，老實說，美國越來越貴，她很多朋友比較之後，來台消費是比較划算、優惠。

台北101董事長賈永婕（右三）今陪同立院財政委員視察「台中置地廣場」預定地。記者趙容萱／攝影
台北101董事長賈永婕（右三）今陪同立院財政委員視察「台中置地廣場」預定地。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今稱讚台北101董事長賈永婕（左二）投資台中「非常有商業頭腦」。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今稱讚台北101董事長賈永婕（左二）投資台中「非常有商業頭腦」。記者趙容萱／攝影

台北101 盧秀燕 美國

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